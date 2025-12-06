バイきんぐ西村瑞樹（48）が5日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。お好み焼き店のマヨネーズのパフォーマンスを見られることがうれしいと大熱弁した。

飲食店での店員のパフォーマンスについて、肯定派の西村が、お好み焼き店での店員のパフォーマンスについて大熱弁した。西村はお好み焼き店を訪ねたと仮定して「ここ、ボックス席だとします」と隣に座るロングコートダディの堂前透と兎（うさぎ）に語りかけた。「この辺からね、マヨネーズのボトルをこう持って」と店員が立った状態で顔の真横ぐらいの高さからマヨネーズのボトルを握りつぶすような仕草をした。

そして「マヨネーズをかけるときって、たまに“ブシュブッ”って、出なくなるときあるでしょ」と話すと「いつ“ブシュブッ”ってなるか分からないドキドキ感もすごーい興奮する」と途中で屈伸動作を入れながら興奮ぶりを再現してみせた。

大悟が「もう、やだ！、とかじゃなくて、うれしいんスね」と“ブシュブッ”の瞬間について興奮状態を確認。西村は「うっれしい。ドキドキする」とタメをつくって答えた。