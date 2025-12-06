クリッパーズと決別したクリス・ポールが現状を明かす「まだ傷ついている」

NBAキャリア21年目の2025－26シーズン、クリス・ポールはロサンゼルス・クリッパーズで開幕を迎えた。11月には一時ローテーションから外れ、16試合の出場で平均14.3分2.9得点1.8リバウンド3.3アシストを残していた。

ところが、クリッパーズは現地時間12月3日にポールとの決別を発表。レギュラーシーズン序盤の時点で、40歳の大ベテランはチームから離脱することに。今シーズン終了後の現役引退を表明していただけに、“ポイント・ゴッド”の去就に注目が集まっている。

そうした中、今シーズンからNBAの試合を配信している『Prime Video』（プライム・ビデオ）でスタジオ・アナリストを務めるブレイク・グリフィン（元クリッパーズほか）は、6日（現地時間5日、日付は以下同）に放送された番組内で元チームメートについてこう話していた。

「クリス・ポールのことは残念に思うし、クリッパーズの組織自体にも失望している。今日彼と話したんだけど、スティーブ・バルマー（オーナー）とは何のコミュニケーションもなかったと言っていた。私にとってはそれがすごく残念なんだ」

今シーズンのクリッパーズは、6日のメンフィス・グリズリーズ戦も落としたことで、ウェスタン・カンファレンス13位の6勝17敗と低迷。ジェームズ・ハーデン、カワイ・レナードというスーパースターがいるとはいえ、勝率26.1パーセントと苦戦している。

長年ポイントガードを務めてきたポールは40歳の大ベテランだけに、オールスター級の活躍を求めるのはさすがに酷ではあるが、バックアップの一員としてローテーション入りすることは可能なはず。

今後クリッパーズには合流しないことがチーム側から発表されているため、このままNBAキャリアを終えるのかは気になるところだが、シニアNBAインサイダーのクリス・ヘインズ記者は6日に『Prime Video』の番組へ出演した際、ポール本人から受け取ったテキストをこう伝えていた。

「とにかく準備はできている。今はバスケットボールをしているよ。次に何が起こるかは分からない。（クリッパーズとの決別に）まだ傷ついている。すべてを整理しているところだけど、準備は万端だ」

ポールはクリッパーズから放出されたとはいえ、シーズン序盤のこの時点でキャリアを終えたわけではない。将来のバスケットボール殿堂入りが確実視されるレジェンドが、どんな形でコートを去るのか、今後の動向に注目していきたい。