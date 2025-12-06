【レポート】JO1、アメリカ最大の年末音楽フェス『Jingle Ball』LA公演に登場！Apple Music 1のラジオ番組にも出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、アメリカのラジオ局「iHeartRadio」が毎年ホリデーシーズンに開催している、アメリカ最大の年末音楽フェスツアー『2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour』（以下『Jingle Ball』）に日本アーティストとして初出演。先日のダラス公演に続き、LA公演の屋外ステージでもパフォーマンスを披露した。

■屋外ステージで大声援に包まれパフォーマンス

『Jingle Ball』は、毎年その年に活躍した人気トップアーティストが多数集結し、全米各地を巡るプレミアムな音楽ツアーで、現地時間12月2日のダラス公演でトップバッターを務めたJO1は、ツアー2ヵ所目のLA公演にも連続で出演。屋外ステージとフェスならではの開放感のなかで、熱いパフォーマンスを繰り広げた。

ステージは、メンバーの川西拓実が作詞作曲を手掛けた「HAPPY UNBIRTHDAY」、ボクシングをイメージした歌詞やダンスが印象的な「RUSH」と、ダンスナンバー2曲で勢いよくスタート。

MCでは、河野純喜が「Having fan？（楽しんでいますか？）」と問いかけると、大勢集まった観客から大きな歓声が上がり、飛び跳ねながら楽しむ姿も見られた。続く「BE CLASSIC（English ver.）」では、ベートーベン交響曲第5番「運命」を取り入れた親しみのあるメロディーとJO1の魅力が詰まったパフォーマンスに、初見の観客も足を止めて見入る場面も。さらに、集まった現地ファンによる掛け声もステージを後押しし、一体感を強めた。

さらに、ラストの「Handz In My Pocket（English ver.）」でも、軽快なリズムに観客は体を揺らす。ラストサビの盛り上がりパートが先日のダラス公演で好評だったことを受け、そのパートの増やすアレンジを加え、より良いライブステージ魅せるJO1と、会場の声援が互いにエネルギーを与えあうような熱気に包まれながらステージを締めくくった。

日本アーティストとして初出演となった『Jingle Ball』に続き、JO1は12月5日、Apple Music 1のライブストリーミングラジオ番組『Holiday Radio Takeover Hour』にも、ロンゼルスのスタジオから日本アーティストとして初めて出演。

「ホリデー」をテーマにルームウェア姿でリラックスした雰囲気のなか、1時間の生放送を行い、ホリデーシーズンに聴きたい楽曲紹介やメンバー同士のクリスマスプレゼント交換など、様々なトークを展開した。

さらに、世界最大のプレミアム音楽ネットワークであり、高品質な音楽コンテンツを世界に発信するVevo（ヴィーボ）のオリジナルコンテンツにも、日本のグループとして初めて登場。10月に「Handz In My Pocket」、先日の「BE CLASSIC」と、2曲のパフォーマンス映像が公開されている。

2025年2月～3月に自身初のワールドツアーを成功させ、グローバルでの活動を加速させているJO1は、日本内外のファンと積極的に交流しながら確実にファン層を拡大。 『Forbes』『Billboard』『Hollywood Reporter』など主要メディアでのインタビューにも初登場し、PR活動を行っている。

また、このたびの『Jingle Ball』出演、Apple Music 1のライブストリーっミングラジオ番組への出演、Vevoオリジナルコンテンツへの出演だけでなく、2025年は、ハリウッドのドルビー・シアターで開催された『iHeartRadio Music Awards 2025』のレッドカーペットイベントへの登場、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top40 Radio Airplay」へのランクインなど、多くの「日本アーティスト初」となる快挙を達成し、挑戦と躍進を続けている。

■リリース情報

2025.12.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「サンタさんへ。」

