12月10日（水）よる10時〜最終回を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

最終回の放送を前に、結木滉星と松尾諭がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。

結木が演じたのは誘拐犯グループの1人・山口健二。他責思考ですぐキレる危険な人物。親交が深い結木と佐野はSNS等でもその仲の良さがうかがえたが、第9話では実際とは真逆の“凶悪犯と拘束される側”として、緊迫した局面が描かれた。

松尾が演じたのは、少年捜査課刑事の小宮山拓。誘拐事件の捜査に駆り出されるが、事件の本質に早々に気づく勘の鋭さを持ち、大介（佐野勇斗）のことを気にかけていた存在。小宮山に影響を受けていく若手刑事・田端春輝（日高由起刀）との“おとぼけコンビ”もついに見納めだ。

第9話のラストでは逆上し結以（桜田ひより）と大介を追う山口の恐ろしい姿が映し出されたが、当記事のクランクアップ写真で山口は作業着のようなものを着ており、よく見るとそこには血が…？刑事の小宮山と一緒にクランクアップを迎えた、というのも気になるところ。その答えは最終回にて！

最終回 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/escape/story/

■結木滉星 コメント

Q.印象に残っているシーン、撮影はありますか？

やはり第9話ですね。大介の母親を誘拐して、そこから結以と大介の2人をおびき寄せて…という流れのシーンは、台本の時点で殴ったり拘束したりという描写になっていて、山口の性格の悪さとその卑劣さが前面に出ていたので、逆に僕は感情の流れを大事に演じられて、すごく印象に残っています。山口のようなここまでの悪役は初めてだったので、演じる時には凶暴さ乱暴さを出すために、声の出し方を喉から出すようにして、ちょっとハスキー・ガラガラの声にすることを意識しました。

Q.山口健二という役を演じられていかがでしたか？

今までは結構硬派な役や真面目な役が多かったので、今回山口という、本当に悪に振り切った役を演じられたことはすごく楽しかったです！この作品で完全な悪役は八神恭一会長と僕ぐらいだったのではないでしょうか（笑）。最後に物語が盛り上がっていく中での出番が多かったので、やはりプレッシャーはありました。でも長く関わりのある勇斗と、ひよりちゃんが現場で良いムードを作ってくれたので、すごくやりやすかったです。

■松尾諭 コメント

Q.印象に残っているシーン、撮影はありますか？

小宮山はラーメン屋でのシーンが多かったのですが、第8話で台本のト書きに“ラーメンを吹き出す”と書いてあって…あれにはラーメン俳優としてすごく頭を悩ませましたね。小宮山はカウンターでラーメンを食べていて、前に吹き出すわけにはいかないんですよ、正面にはラーメンを作ってくれる大将やスタッフさんがいるわけですから。隣に座るであろう（山口）馬木也さんにブーッと吹きかけるわけにもいかないし。“制作陣は随分な無茶ブリをしてきたな、きっとそこまで考えてはいないだろうな”と思いながら（笑）、知恵を絞った末、“スープを飲み干す時に吹き出す”を考案しました！ちょっと手前味噌ですがあれはナイスアイデアだなと思いました。ただ、ちょっと吹き出しすぎてメガネにまでスープが飛んでびっくりしましたけど（笑）

Q.小宮山拓という役を演じられていかがでしたか？

小宮山は人情派でありながら、しっかり刑事の仕事もしてる、刑事としてのポリシー・芯が通ってるキャラクターだったので、やりやすく・楽しく演じられました。ドラマの中ではちゃんとした絡みは少なかったですが、佐野くん演じる大介がああいう風に存在してくれているから、僕も少年課刑事の小宮山としていられたのかなと思います。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

■番組公式HP：https://www.ntv.co.jp/escape/

■番組公式X：@escape_ntv

■番組公式Instagram：@escape_ntv

■番組公式TikTok：@escape_ntv

■ハッシュタグ：＃エスケイプ