6日（土）、2025男子世界クラブ選手権大会においてペルージャの全試合が、FODフジテレビとCSフジテレビで生中継されると発表された。

12月16日（火）から21日（日）にブラジルのベレンにて開催される2025男子世界クラブ選手権大会。5大陸の各王者の他、開催国王者と主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場し、クラブ世界一をかけて戦う。日本代表の石川祐希が所属するイタリアのペルージャも今大会に出場。

今回、ペルージャの全試合がFODフジテレビとCSフジテレビで独占生中継されることが決定した。予選ラウンドでプールBに入ったペルージャは、12月17日（水）1：30よりリビアのスウェリー・スポーツクラブ、18日（木）1：30より日本の大阪ブルテオン、同日の22：00よりブラジルのサダ・クルゼイロと対戦する。なお、バレーボール専門配信サービスのVBTVでは、今大会の全試合がLIVE配信される。

今季ここまで、セリエAのリーグ戦で11勝2敗の首位を走っているペルージャ。現在、石川は左膝に軽い痛みを感じており、試合もベンチアウトとなっているが、今大会での活躍は見られるのか注目が集まる。