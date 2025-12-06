GANG PARADEが12月17日（水）にリリースするメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」より、未解禁だった「ラビバアソビバ!!」の作家情報が公開された。

「ラビバアソビバ!!」は9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo./G.）による作詞、滝 善充（G.）が作曲、9mm Parabellum Bulletが演奏で参加した楽曲。ギャンパレのキャッチコピーである“みんなの遊び場”から着想を得たタイトルも菅原卓郎によるものだ。

▲9mm Parabellum Bullet

9mm Parabellum BulletとGANG PARADEは今年10月12日にSpotify O-EASTにて2マンライブを行ったばかり。共演ライブからインスピレーションを受けた9mm Parabellum Bulletがすぐに楽曲制作に取り掛かり、GANG PARADE史上最速でのコラボレーションが実現した。

さらにこの楽曲提供に伴い、レコーディング風景の密着映像も公開となった。菅原卓郎と滝 善充の貴重なディレクションの様子やメンバーとの雑談風景は必見だ。

菅原卓郎は今回の楽曲提供について「たしかに対バンの当日に『いつでも曲を書きますよ！』と言いました。まさかこんなテンポで実現するとは。おかげさまで、まさにライブの熱をレコーディング出来ました。『ラビバアソビバ‼︎』はGANG PARADEを讃える呪文です。遊び人のみなさま、どうぞご唱和ください。」とコメントしている。

GANG PARADEはワンマンライブ＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE” ＞を12月16日（火）に控える。また、12月17日（水）リリースとなる8thシングルのリリースイベントも多数開催予定だ。

Major 8th Single「タイトル未定」

2025年12月17日（水）発売
楽曲配信＆商品予約：https://gangparade.lnk.to/8thSG
初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726
初回生産限定盤（CD＋BD）：￥9,900（税込）/ 通常盤（CDのみ）：￥1,300（税込）

▲初回生産限定盤
▲通常盤

収録内容：
■CD収録内容　※初回生産限定盤および通常盤：共通
1​. KIMI☆NO☆OKAGE
(作詞：JxSxK　作曲：草野華余子)
2​. ラビバアソビバ!!
(作詞：菅原卓郎　作曲：滝 善充　演奏：9mm Parabellum Bullet)
3​. Happy Yummy Lucky Yummy
(作詞：ユメノユア × Hayato Yamamoto　作詞：MEG(MEGMETAL), Hayato Yamamoto)

■初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容
・GANG PARADE with GANG BOYZ presents「THE GANG PARADE RISES Z」 at Spotify O-EAST
1​.グッドラック・マイフューチャー
2​.Doubters
3​.アンビバレント
4​.Symphony
5​.Sparkling Moon
6​.一夏
7​.Träumerei
8​.躍動
9​.Gangsta Vibes
10​.涙は風に、思いは歌に
11​.So many members
12​.無理無理きもい
13​.おぎゃです
14​.Peace☆超パニック
15​.ヘイ！ホー！最高じゃん！
16​.パショギラ
17​.Gang Gang Disco
18​.ROCKを止めるな！！
19​.イマヲカケル
20​.GANG RISE
21​.Happy Yummy Lucky Yummy
22​.Plastic 2 Mercy

・Document of「THE GANG PARADE RISES Z」

▼タイアップ情報
「Happy Yummy Lucky Yummy 」
2025/10/6〜放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌　　https://s.mxtv.jp/anime/debulove/

【GANG PARADE×TVアニメ「デブとラブと過ちと！」コラボイラスト特典情報】
＜対象商品＞
2025年12月17日(水)リリース メジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」
初回生産限定盤（CD+BD）　WPZL-32261〜2 ￥9,900(税込)

＜販売期間＞
11月17日(月)23:30〜12月1日(月)23:59まで

＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”＞

2025年12月16日（火）
＠Zepp Shinjuku（TOKYO）
OPEN 17：00 / START 18：00
[問] KM MUSIC　045-201-9999
https://gangparade.jp/news/detail/951

チケット一般発売／電子チケット発券開始日
2025年11月29日（土）AM10：00〜

