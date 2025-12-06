GANG PARADE、新SG「KIMI☆NO☆OKAGE」に9mm Parabellum Bullet書き下ろし新曲が収録
GANG PARADEが12月17日（水）にリリースするメジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」より、未解禁だった「ラビバアソビバ!!」の作家情報が公開された。
「ラビバアソビバ!!」は9mm Parabellum Bulletの菅原卓郎（Vo./G.）による作詞、滝 善充（G.）が作曲、9mm Parabellum Bulletが演奏で参加した楽曲。ギャンパレのキャッチコピーである“みんなの遊び場”から着想を得たタイトルも菅原卓郎によるものだ。
9mm Parabellum BulletとGANG PARADEは今年10月12日にSpotify O-EASTにて2マンライブを行ったばかり。共演ライブからインスピレーションを受けた9mm Parabellum Bulletがすぐに楽曲制作に取り掛かり、GANG PARADE史上最速でのコラボレーションが実現した。
さらにこの楽曲提供に伴い、レコーディング風景の密着映像も公開となった。菅原卓郎と滝 善充の貴重なディレクションの様子やメンバーとの雑談風景は必見だ。
菅原卓郎は今回の楽曲提供について「たしかに対バンの当日に『いつでも曲を書きますよ！』と言いました。まさかこんなテンポで実現するとは。おかげさまで、まさにライブの熱をレコーディング出来ました。『ラビバアソビバ‼︎』はGANG PARADEを讃える呪文です。遊び人のみなさま、どうぞご唱和ください。」とコメントしている。
GANG PARADEはワンマンライブ＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE” ＞を12月16日（火）に控える。また、12月17日（水）リリースとなる8thシングルのリリースイベントも多数開催予定だ。
Major 8th Single「タイトル未定」
2025年12月17日（水）発売
楽曲配信＆商品予約：https://gangparade.lnk.to/8thSG
初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726
初回生産限定盤（CD＋BD）：￥9,900（税込）/ 通常盤（CDのみ）：￥1,300（税込）
収録内容：
■CD収録内容 ※初回生産限定盤および通常盤：共通
1. KIMI☆NO☆OKAGE
(作詞：JxSxK 作曲：草野華余子)
2. ラビバアソビバ!!
(作詞：菅原卓郎 作曲：滝 善充 演奏：9mm Parabellum Bullet)
3. Happy Yummy Lucky Yummy
(作詞：ユメノユア × Hayato Yamamoto 作詞：MEG(MEGMETAL), Hayato Yamamoto)
■初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容
・GANG PARADE with GANG BOYZ presents「THE GANG PARADE RISES Z」 at Spotify O-EAST
1.グッドラック・マイフューチャー
2.Doubters
3.アンビバレント
4.Symphony
5.Sparkling Moon
6.一夏
7.Träumerei
8.躍動
9.Gangsta Vibes
10.涙は風に、思いは歌に
11.So many members
12.無理無理きもい
13.おぎゃです
14.Peace☆超パニック
15.ヘイ！ホー！最高じゃん！
16.パショギラ
17.Gang Gang Disco
18.ROCKを止めるな！！
19.イマヲカケル
20.GANG RISE
21.Happy Yummy Lucky Yummy
22.Plastic 2 Mercy
・Document of「THE GANG PARADE RISES Z」
▼タイアップ情報
「Happy Yummy Lucky Yummy 」
2025/10/6〜放送TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OP主題歌 https://s.mxtv.jp/anime/debulove/
【GANG PARADE×TVアニメ「デブとラブと過ちと！」コラボイラスト特典情報】
＜対象商品＞
2025年12月17日(水)リリース メジャー8thシングル「KIMI☆NO☆OKAGE」
初回生産限定盤（CD+BD） WPZL-32261〜2 ￥9,900(税込)
＜販売期間＞
11月17日(月)23:30〜12月1日(月)23:59まで
＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”＞
2025年12月16日（火）
＠Zepp Shinjuku（TOKYO）
OPEN 17：00 / START 18：00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
https://gangparade.jp/news/detail/951
チケット一般発売／電子チケット発券開始日
2025年11月29日（土）AM10：00〜
GANG PARADE オフィシャルサイト：https://gangparade.jp/
GANG PARADE オフィシャルX：https://x.com/GANG_PARADE
GANG PARADE オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gangparade/channels
GANG PARADE オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gang_parade