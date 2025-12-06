平手友梨奈、TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』第2クールEDテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」アニメ映像コラボMV公開
平手友梨奈が、現在放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』の第2クールエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」のコラボMVが公開されたことを発表した。
現在第2クール目が放送中となるTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』。今回、すれ違い続ける主人公の渡直人と幼馴染の館花紗月の想いが結ばれた第21話の放送を記念して、今回の映像が公開になった。明るくキャッチーな楽曲とは裏腹に、不安定な恋心を抱えた女の子の歪な恋愛表現を描いた歌詞が、第1話から最新話までの紗月の揺れ動く感情と重なる構成になっているという。ぜひ、歌と映像で鮮やかに交差する歪な恋心を、本作とあわせて楽しんでほしい。
なお「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がったとのこと。本楽曲は現在配信中だ。
◾️「失敗しないメンヘラの育て方」
2025年10月29日（水）配信
配信リンク： https://hirate-yurina.lnk.to/menheraPR
◾️TVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』
▶︎放送情報
TOKYO MXにて毎週金曜日25時〜
BS日テレにて毎週土曜日23時〜
サンテレビジョンにて毎週土曜日23時〜
テレビ神奈川にて毎週月曜日25時〜
AT-X にて毎週水曜日23時30分〜
毎週（金）11：30 ※リピート
毎週（火）17：30 ※リピート
▶︎配信情報
FODにて独占見放題配信！
毎週金曜 25時〜
FOD：https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/
TVerにて毎週1週間無料見逃し配信！
毎週金曜25時30分〜
TVer：https://tver.jp/
▶︎STAFF
原作：鳴見なる「渡くんの××が崩壊寸前」（講談社「月刊ヤングマガジン」所載）
監督：直谷たかし
副監督：浅見松雄
シリーズ構成・脚本：郄橋龍也
脚本：山田哲弥 直谷たかし
キャラクターデザイン／総作画監督：安田祥子
衣装デザイン：鈴木ののか
プロップデザイン：山崎千絵
総作画監督：安田祥子 小美戸幸代 小林利充 扇多恵子
CGディレクター：池田裕行
色彩設計：堀内里奈
美術監督：小崎弘貴
撮影監督：工藤竜馬
編集：榎田美咲
音響制作：ダックスプロダクション
音響監督：平光琢也
音楽：村松健
アニメーション制作：Staple Entertainment
製作：渡くんの××が崩壊寸前製作委員会
第2クールオープニングテーマ：shallm 「ふたりぶん」
第2クールエンディングテーマ：平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
▶︎CAST
渡 直人：梅田修一朗
館花紗月：矢野優美華
石原 紫：伊駒ゆりえ
梅澤真輝奈：梅澤めぐ
徳井重信：中島ヨシキ
渡 鈴白：矢野妃菜喜 ほか
▶︎イントロダクション
渡直人は、妹の鈴白と叔母の家で暮らす高校2年生。
両親を亡くしてから、恋愛も部活もバイトもせず友だち付き合いも断って、妹を最優先に生活していた直人。
だがある日、幼なじみの館花紗月が転校してきて、直人の平穏な日常は一変する。
紗月はかつて、直人と一緒に育てていた畑を突然めちゃくちゃにした猗荒らし瓩世辰拭
紗月の起こした波紋は、直人を巡る人間関係に嵐を巻き起こし、崩壊へ向かって暴走していく……！？
▶︎info
アニメ公式HP：https://watarikunxx-anime.com
アニメ公式X：https://x.com/watarikun_anime（@watarikunxx_anime）
推奨ハッシュタグ #渡くん
▶︎原作情報
原作：鳴見なる「渡くんの××が崩壊寸前」（講談社「月刊ヤングマガジン」所載）
原作コミック全16巻好評発売中！
講談社／月刊ヤングマガジン
著：鳴見なる
