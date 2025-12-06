平手友梨奈が、現在放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』の第2クールエンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」のコラボMVが公開されたことを発表した。

現在第2クール目が放送中となるTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』。今回、すれ違い続ける主人公の渡直人と幼馴染の館花紗月の想いが結ばれた第21話の放送を記念して、今回の映像が公開になった。明るくキャッチーな楽曲とは裏腹に、不安定な恋心を抱えた女の子の歪な恋愛表現を描いた歌詞が、第1話から最新話までの紗月の揺れ動く感情と重なる構成になっているという。ぜひ、歌と映像で鮮やかに交差する歪な恋心を、本作とあわせて楽しんでほしい。

© 鳴見なる・講談社／渡くんの××が崩壊寸前製作委員会

なお「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がったとのこと。本楽曲は現在配信中だ。

