ほしのあき48歳、かとうれいこ56歳ら4、50代美女のミニスカ姿が「スタイル抜群」「魅力的」 絶賛の声集まる
華やかなスポットライトの下、長きにわたり芸能界で活躍を続けてきた美女たち。年月を重ね、40代・50代という新たな季節を迎えた今もなお、抜群のプロポーションは少しも陰りも見せず、多くの人々を魅了し続けている。そこで今回は、最近注目を集めた彼女たちのミニスカショットを紹介。輝きを放ち続ける圧倒的なスタイルを、写真とともに見ていこう！
【写真】ほしのあき48歳、かとうれいこ56歳らのミニスカ姿が「スタイル抜群」「魅力的」（8枚）
■ほしのあき
3月14日に48歳の誕生日を迎えたタレント・ほしのあき。2011年9月には騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産。SNSでは自身の近影を度々披露しており、「若すぎる」「スタイル抜群」など話題に。
9月25日には「@hiand_official の展示会へ タイプのワンピが ブラックとグレーの2色オーダーしちゃった 美脚に見えるロングブーツもバージョンアップしてたよ 今日の私服のブラウスもHIANDのだよ」とつづり、ミニスカワンピ姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「小顔で可愛すぎです」など絶賛のコメントが。
■熊田曜子
今年5月13日に43歳を迎えたタレント・熊田曜子。グラビアアイドルとして長年第一線で活躍し続けてきた彼女は、現在3児の母。年齢を感じさせないスタイルと美貌をキープし、SNSでは水着姿やトレーニングの様子を積極的に投稿し続けている。
11月30日には「永野さんとならどうでもいいことを延々と言い合える フジテレビ『脱力タイムズ！』 観て下さった方ありがとうございます」と、番組出演のオフショットを披露。かなりミニ丈なスカート姿で芸人・永野とともに“ラッセンネタ”のポーズを見せた。「めっちゃ最高だぁ〜」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
かとうれいこ、中島史恵も！
■かとうれいこ
昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦したタレント・かとうれいこ。10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売し話題に。
10年前から運動をするようになったといい、年齢を重ねることには「日々マイペースに抗っている」と語る彼女は、SNSに近影も投稿。6月9日にはミニスカのゴルフウェア姿を見せ、ファンからは「綺麗ですね」「いつまでも輝いてますね」などの反響を集めた。
■中島史恵
中島史恵は、シェイプUPガールズとして1994年にデビュー。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中だ。12月17日にはDVD『fumie57』（スパイスビジュアル）、来年には写真集『#57』（双葉社）を発売する。
8月3日には「この度シェイプの梶原真弓ちゃんと新ユニット『FOOMYS（フーミーズ）』のディスコDJとしてデビューします」と、同じくシェイプUPガールズの梶原との活動について報告。12日は、DJの様子を動画で披露。美スタイルが際立つお揃いのミニスカートを着用しており、ファンからは数多くの「いいね！」が贈られた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
【写真】ほしのあき48歳、かとうれいこ56歳らのミニスカ姿が「スタイル抜群」「魅力的」（8枚）
■ほしのあき
3月14日に48歳の誕生日を迎えたタレント・ほしのあき。2011年9月には騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産。SNSでは自身の近影を度々披露しており、「若すぎる」「スタイル抜群」など話題に。
■熊田曜子
今年5月13日に43歳を迎えたタレント・熊田曜子。グラビアアイドルとして長年第一線で活躍し続けてきた彼女は、現在3児の母。年齢を感じさせないスタイルと美貌をキープし、SNSでは水着姿やトレーニングの様子を積極的に投稿し続けている。
11月30日には「永野さんとならどうでもいいことを延々と言い合える フジテレビ『脱力タイムズ！』 観て下さった方ありがとうございます」と、番組出演のオフショットを披露。かなりミニ丈なスカート姿で芸人・永野とともに“ラッセンネタ”のポーズを見せた。「めっちゃ最高だぁ〜」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
かとうれいこ、中島史恵も！
■かとうれいこ
昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦したタレント・かとうれいこ。10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売し話題に。
10年前から運動をするようになったといい、年齢を重ねることには「日々マイペースに抗っている」と語る彼女は、SNSに近影も投稿。6月9日にはミニスカのゴルフウェア姿を見せ、ファンからは「綺麗ですね」「いつまでも輝いてますね」などの反響を集めた。
■中島史恵
中島史恵は、シェイプUPガールズとして1994年にデビュー。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中だ。12月17日にはDVD『fumie57』（スパイスビジュアル）、来年には写真集『#57』（双葉社）を発売する。
8月3日には「この度シェイプの梶原真弓ちゃんと新ユニット『FOOMYS（フーミーズ）』のディスコDJとしてデビューします」と、同じくシェイプUPガールズの梶原との活動について報告。12日は、DJの様子を動画で披露。美スタイルが際立つお揃いのミニスカートを着用しており、ファンからは数多くの「いいね！」が贈られた。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
「熊田曜子」インスタグラム（@kumadayoko）
「かとうれいこ」インスタグラム（＠katoreiko_official）
「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）