『ちょっとだけエスパー』岡田将生がクランクアップ！ 謎多き2役に「自分だけではこの役はできなかった」
大泉洋が主演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、謎多き2役に挑んだ岡田将生がクランクアップ。岡田のコメントと撮了時のカットが到着した。
【写真】兆と文人の謎多き2役を演じた岡田将生と四季役・宮崎あおいの2ショット
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う…？ さらに彼に「人を愛してはいけない」という不条理で不可解なルールが課され…。
先日放送を終えた第7話では、「ノナマーレ」の社長で文太（大泉）たちエスパーを作り出した張本人・兆（岡田）が、文人（フミト）という名の四季（宮崎あおい）の本当の夫“ぶんちゃん”であり、2055年に存在する人物であることが判明。
しかも、文太たちが日頃顔を突き合わせている兆は、30年後の未来から投影されている立体映像で実体がないため、触れることもできない…。この衝撃の事実を知った文太は、現在を生きる文人に接触。しかし、文人は兆の存在やミッションのことはもちろん、四季のことすら知らず…。
四季の本当の夫である文人が何も知らない理由は一体何なのか…。そこで明かされたのが四季の記憶の秘密だった。以前、兆はある理由から“この先、2026年に出会う”四季に“未来の記憶”をインストールしようとしたが、不完全に終わっていた。そのため、文太と文人の記憶が混在するという現象が起こり、四季は混乱状態に陥っていたのだった。
兆はこの混乱から四季を救おうと“未来の記憶”の再インストールを提案。しかし、再インストールが成功すると、文太や桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）、佐助たちと過ごした半年間の記憶が消えて、すべて元通りになる―。兆からそう説明された四季が選んだのは文太。そして仲間たちと過ごした半年間の記憶で…。
ついに兆の正体と四季の記憶の秘密が明かされ、物語は本格SFに突入した。
情報解禁時のインタビューで「中盤あたりから1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目してほしい」と語っていた岡田だが、まさにその言葉通りの展開に。兆が文太たちに課すミッションや、本当の目的、そしてその存在自体など、謎が謎を呼ぶ展開が話題を集めている。
このたび、物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった兆と、現代を生きる文人という謎多き2役に挑んだ岡田がクランクアップ。
謎多きキーマンを演じぬいた岡田は「自分だけではこの役はできなかった。スタッフの皆さんが作ってくださった役なんじゃないかと思いました」とニッコリ。また「四季と文人の幸せな過去のシーンも撮ることができて、ご褒美のような時間でした」と、万感の思いで最後の撮影を終えた。
残すところあと2話。12月9日放送の第8話では、兆が“世界を変える理由”が明らかに。そして、文太と文人、2人の“ぶんちゃん”が選ぶ愛の結末とは…？
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】兆と文人の謎多き2役を演じた岡田将生と四季役・宮崎あおいの2ショット
本作は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う…？ さらに彼に「人を愛してはいけない」という不条理で不可解なルールが課され…。
しかも、文太たちが日頃顔を突き合わせている兆は、30年後の未来から投影されている立体映像で実体がないため、触れることもできない…。この衝撃の事実を知った文太は、現在を生きる文人に接触。しかし、文人は兆の存在やミッションのことはもちろん、四季のことすら知らず…。
四季の本当の夫である文人が何も知らない理由は一体何なのか…。そこで明かされたのが四季の記憶の秘密だった。以前、兆はある理由から“この先、2026年に出会う”四季に“未来の記憶”をインストールしようとしたが、不完全に終わっていた。そのため、文太と文人の記憶が混在するという現象が起こり、四季は混乱状態に陥っていたのだった。
兆はこの混乱から四季を救おうと“未来の記憶”の再インストールを提案。しかし、再インストールが成功すると、文太や桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）、佐助たちと過ごした半年間の記憶が消えて、すべて元通りになる―。兆からそう説明された四季が選んだのは文太。そして仲間たちと過ごした半年間の記憶で…。
ついに兆の正体と四季の記憶の秘密が明かされ、物語は本格SFに突入した。
情報解禁時のインタビューで「中盤あたりから1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目してほしい」と語っていた岡田だが、まさにその言葉通りの展開に。兆が文太たちに課すミッションや、本当の目的、そしてその存在自体など、謎が謎を呼ぶ展開が話題を集めている。
このたび、物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった兆と、現代を生きる文人という謎多き2役に挑んだ岡田がクランクアップ。
謎多きキーマンを演じぬいた岡田は「自分だけではこの役はできなかった。スタッフの皆さんが作ってくださった役なんじゃないかと思いました」とニッコリ。また「四季と文人の幸せな過去のシーンも撮ることができて、ご褒美のような時間でした」と、万感の思いで最後の撮影を終えた。
残すところあと2話。12月9日放送の第8話では、兆が“世界を変える理由”が明らかに。そして、文太と文人、2人の“ぶんちゃん”が選ぶ愛の結末とは…？
ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記