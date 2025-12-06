SixTONES・森本慎太郎＆高地優吾、なにわ男子・藤原丈一郎＆大橋和也、4人で新企画『DASH 100人食堂』挑戦！
あす12月7日19時放送の『ザ！鉄腕！DASH!! 2時間SP』（日本テレビ系）は、新企画「DASH 100人食堂」。過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）、大橋和也（なにわ男子）が、町のみんなを集めて全力でおもてなしする。
地域の祭りやイベントが激減した過疎化の町に活気を取り戻してもらうべく、町の人を100人集め、地元自慢の食材を使って即興アイデア料理を振る舞う「DASH 100人食堂」。
今回の舞台は山口県阿武町。海と山に囲まれた自然豊かな阿武町は、かつては人口1万人を超える活気あふれる町だったが、今は約2900人にまで減少。過疎化が進む阿武町で、平日の昼間に100人集めることはできるのか？
まずは森本と高地が町の防災無線を使って「100人食堂」の開催を町中に告知。一方、藤原と大橋は町の中学校の全校集会にサプライズで突撃。予期せぬ2人の登場に生徒たちは大興奮。さらに、4人で手分けして町を駆け回り、町民たちに参加を直接呼びかけるが…。
みんな本当に集まってくれるのか？不安を抱えたまま会場で待っていると、町民たちが地元自慢の食材を持ち寄って次々と。コメや野菜、とれたての魚介にお肉、山口といえば…のあの海の幸まで。「ウソでしょ！？ほんとに！？」。どんどん食材が到着し、料理担当の高地と大橋は予定を前倒しして調理開始。その間にも町民たちが続々とやってきて、あっという間に目標の100人を突破。全員に喜んでもらうため、100人前のから揚げや巨大ピザ、パエリア、みそ汁など、3時間ぶっ通しで巨大調理に挑み続ける高地は「人生で初めてだよ、こんな量の食材」と大忙し。限られた時間の中で、いったいどれだけの料理を作れるか？
さらに、森本と藤原が町のイベントの復活をお手伝い。森本は町民たちと綱引き対決。藤原は地元の伝統芸能に挑戦。4人の全力のおもてなしに、阿武町民の笑顔がはじける。
一方、「DASH島 造船計画」は、完成した手作り木造帆船サバニで、城島茂と森本の悲願、隣の島を目指す大航海へ。新たな乗組員・高地も参戦。強風と荒波を乗り越え、悲願達成なるか？
『ザ！鉄腕！DASH!! 2時間SP』は、日本テレビ系にて12月7日19時放送。
