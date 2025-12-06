『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』アクション満載の新PV解禁 シン役は遊佐浩二、ユリア役は早見沙織に決定！
2026年放送・配信予定のアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』より、ケンシロウとシンが対峙（たいじ）するアクション満載のPV第1弾が到着。また、新声優キャストとして、ケンシロウの宿命の相手である南斗六聖拳の一人・シン役で遊佐浩二、ケンシロウの愛する女性・ユリア役で早見沙織の出演が発表され、シンとユリアのキャラクターイメージビジュアルも解禁となった。
【動画】ケンシロウとシンが対峙！ アクション満載の『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』新PV
これらの新情報は「東京コミコン2025」にて開催された【アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は「東京コミコン」を愛します!! 〜You‘re already dead!! シン情報百裂ステージ!! 〜】の中で発表された。
本作は、原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された、世紀末を生きる漢（おとこ）たちの闘いを描くアクション漫画『北斗の拳』を、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化。
PV第1弾では、ケンシロウの宿命の相手である南斗聖拳の使い手・シンや、シンに奪われたケンシロウの婚約者・ユリアの映像も初公開となった。
シンは「殉星」の宿星を持つ「南斗孤鷲拳」の伝承者。ケンシロウの胸に七つの傷を刻みつけ、ユリアを無理矢理強奪した。自ら「KING軍」を組織し、略奪と殺りくを続けて勢力を拡大。愛するユリアのためにサザンクロスの街を作り上げた。
シンを演じる遊佐浩二は「まさか自分が十代の頃読んでいた『北斗の拳』に出演させていただけるとは、思っておりませんでした。これまで多くの人に愛され、さまざまな形でメディア化されている作品ですので、非常に緊張しています。今回はまた新たな形でアニメ化されましたので私としても期待しております。そして漫画から自分の感じた『シン』を表現させていただきました」とコメント。
ユリアはケンシロウの婚約者で、世界が崩壊した後、ケンシロウと共に安住の地を求めて旅立つ直前にシンによって引き離される。シンが作ったサザンクロスの街を与えられるも、シンの暴走を止めることができない無力さを嘆きながら、ケンシロウへの思いを抱き続けている。
ユリアを演じる早見沙織は「世界中から愛され続けてきた『北斗の拳』に関わらせていただけるということが大変光栄で、緊張とともに気合を入れて臨ませていただきました。ユリアという人が持つ、深い優しさと愛、そして芯の強さや覚悟を、声でも表現できたらと思っております。ケンシロウをはじめ、それぞれのキャラクターとの掛け合いもぜひ、ご注目いただけますと嬉しいです」と意気込みを語った。
さらにメインスタッフ情報も解禁。監督は前田洋志。シリーズ構成は犬飼和彦。キャラクターデザインは久恒直樹。副監督は小笠原一馬。アニメーションディレクターはこうじ。音楽は林ゆうき。制作協力はNIAアニメーション / きしだ Studio BACU。アニメーション制作はトムス・エンタテインメントが務める。
アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』は、2026年放送・配信開始予定。
※遊佐浩二、早見沙織コメント全文は以下の通り
【遊佐浩二＆早見沙織コメント全文】
【遊佐浩二 コメント】
Q1.本作への意気込み。
まさか自分が十代の頃読んでいた『北斗の拳』に出演させていただけるとは、思っておりませんでした。
これまで多くの人に愛され、さまざまな形でメディア化されている作品ですので、非常に緊張しています。
今回はまた新たな形でアニメ化されましたので私としても期待しております。
そして漫画から自分の感じた「シン」を表現させていただきました。
頼もしい共演者の方々と作り上げた新しい『北斗の拳』を見届けていただけますとありがたいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
「欲望、執念だ！」
Q3.好きなキャラクター。
それはもう、今回でシンになりました！
Q4.「北斗の拳」との出会い。
まだ読み切り作品の頃で、舞台が現代だったお話を初めて読んで気になっておりました。
連載が始まったのも学生時代でしたので夢中で毎週楽しみにしてました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
まず自分の意思を強く持つことでしょうか。
そして「欲望、執念」です（笑）
【早見沙織コメント】
Q1.本作への意気込み。
世界中から愛され続けてきた「北斗の拳」に関わらせていただけるということが大変光栄で、緊張とともに気合を入れて臨ませていただきました。ユリアという人が持つ、深い優しさと愛、そして芯の強さや覚悟を、声でも表現できたらと思っております。ケンシロウをはじめ、それぞれのキャラクターとの掛け合いもぜひ、ご注目いただけますと嬉しいです。
Q2.「北斗の拳」のお気に入りのセリフ。
ユリアのセリフでは「このわたしの命でこの世に光をもたらすのであれば…さあ天へ送ってください」が、原作の絵も相まって印象的でした。
また、「お前はもう死んでいる」は、あまりにも有名なセリフで色々な場所で耳にする事がありましたが、原点に触れた…！と感動しました。
Q3.好きなキャラクター。
ケンシロウです。
圧倒的な強さを持ち、多くの困難を経験しながらも優しさと情を心に宿した人で、格好良いなと思います。
Q4.「北斗の拳」との出会い。
物心つくころには作品の存在を知っていたような気がするので、最初の出会いは記憶が曖昧ですが、メディアを通じてケンシロウたちの映像やセリフ、声に触れていたことは確かです。今回関わらせていただくにあたって、改めてしっかりと原作に触れました。
Q5.世紀末の世を生き抜くために必要なことは？
自分1人では生き抜けないと思うので、仲間と…あとは殺伐とした中でも心は荒みきらないようにしたいなと思います。
