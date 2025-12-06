1月より放送開始のTVアニメ『勇者のクズ』の、第1クールオープニングテーマにTOOBOE「GUN POWDER」、エンディングテーマに紫 今の「メンタルレンタル」が決定した。

◆TVアニメ『勇者のクズ』PV

TVアニメ『勇者のクズ』は、エーテル強化手術で《魔王》となったマフィアに支配されていた東京の裏社会を舞台に、フリーランスの勇者《死神》ヤシロが自称『弟子』の女子高生・城ヶ峰とともに、あらゆる事件に巻き込まれていく物語。2026年1月10日より日本テレビ系にて毎週土曜24時55分より順次全国放送がスタートする。なお、本アニメは連続2クールでの全国放送が決定している。

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

オープニングテーマであるTOOBOEの「GUN POWDER」は、“火薬”を意味しており、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしたという。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きる事しかない彼等の奇縁をファニーな楽曲に仕上がっているとのことだ。本楽曲は、2月11日にリリースのTOOBOEメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』にも収録。さらに、1月11日には先行配信リリースを予定している。

◾️TOOBOE コメント

この度、テレビアニメ「勇者のクズ」のオープニング主題歌をやらせていただきます。「GUN POWDER」とは火薬のことで、些細な引き金を発端に物語が展開する作品をイメージしました。E3を注射する引き金はもちろん、ヤシロ達の物語は会話という引き金、出会いという引き金、様々な事象の流れの中でヤシロ達は師弟関係や敵対関係を持つ事になります。大きな歪みのある時勢の中で、それに巻かれながら生きる事しかない彼等の奇縁をファニーな楽曲に仕上げました。宜しくお願いします。

また、TOOBOEは12月に対バンライブ＜奇才＞を開催。12月15日に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイを招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行う。チケットは一般受付中だ。

そして、エンディングテーマに起用されたのは、紫 今の「メンタルレンタル」だ。紫 今は、本楽曲について以下のようにコメントしている。

◾️紫 今 コメント

はじめまして。今回「勇者のクズ」のエンディングテーマを歌う紫 今です。主題歌を担当できて、本当に光栄です。ヤシロの心の闇が、亜希ちゃんのポジティブなメンタルに影響を受け葛藤しながらも、成長していく姿を曲にしました。 是非アニメと一緒にお楽しみください！

なお紫 今は、12月10日に年内ラストの新曲「天獄と地極」の配信リリースも控えている。

また本日公開されたPVで、エンディングテーマ「メンタルレンタル」の一部をどこよりも早く聴けるので、ぜひチェックしていただきたい。

TVアニメ『勇者のクズ』 ▼放送情報

・日本テレビ系 1月10日（土）より連続2クール 毎週土曜24:55〜 順次全国放送

※放送日時は予告なく変更になる場合があります

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。

・AT-X 1月18日（日）より 毎週日曜23:00〜 放送

・リピート放送

毎週木曜29:00〜 放送

毎週日曜 8:00〜 放送

※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。 ▼配信情報

・dアニメストア・Hulu 1月10日（土）より毎週土曜 25:30〜

・その他配信サイト 1月15日(木)より毎週木曜 25:30〜順次配信

※配信日時は都合により変更になる可能性がございます

■TOOBOE メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』 2026年2月11日（水）リリース

購入：https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN ▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）

SRCL-13556〜13558

※TOOBOE書き下ろしジャケット

※スペシャルボックス仕様

※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属

▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）

SRCL-13559

■TOOBOEライブ情報 ◆＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞ 愛知公演：2026年4月11日（土）＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

大阪公演：2026年4月12日（日）＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

福岡公演：2026年4月17日（金）＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

東京公演：2026年4月24日（金）Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00 ▼【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

▼【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

2階指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

▼チケット

INUGOYA先行（〜12月16日（火）23:59）：https://t.co/Oo9wUJOF2Z ◆＜対バンライブ「奇才」＞ 東京公演：2025年12月15日（月）＠LIQUIDROOM

open 17:30 / start18:30

GUEST：シンガーズハイ

料金：スタンディング \6,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

◾️紫 今「天獄と地極」 2025年12月10日（水）

配信：https://lnk.to/Hell_and_Heaven

◾️紫 今ライブ ＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞ 2026年

◆大阪公演

開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt ◆名古屋公演

開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May ◆東京公演

開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE ◆チケット

ローチケ先行販売開始：〜2025年12月15日（月）23:59まで

URL：https://l-tike.com/mulasaki-ima/