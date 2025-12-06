２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が日本時間６日未明、ワシントンＤＣのジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われた。ＦＩＦＡランク１位で、１３大会連続１７度目出場となる２０１０年大会優勝のスペインは、Ｈ組に入り、カボベルデ（同６８位）、サウジアラビア（同６０位）、ウルグアイ（同１６位）と同組になった。

「無敵艦隊」を率いるデ・ラ・フエンテ監督は抽選結果を受け「予想通り非常に複雑で難しい組み合わせになった。それぞれのチームに特徴がある。これは４８チームが参加する大会だ。組み合わせを見た時、他のコーチ陣もそれぞれの難しさについて考えていたに違いない。彼らと話した時に皆そう言っていた。私も同じ意見で、非常に難しい数試合だ」と感想を述べた。

２度目のＷ杯優勝へ「最有力」との声も挙がるが「我々はこのＷ杯で何か大きなことを成し遂げたいと思っている。そのためにはグループリーグ（ＧＬ）で良い結果を出し、進まなければならない。その後の試合はますます複雑で困難になるからだ」と冷静に語った。

Ｈ組の会場は、東部のアトランタ、マイアミ、中部のグアダラハラ（メキシコ）もしくはヒューストンと広範囲にわたるため、同監督は「一番心配なのは試合間の移動が多く、距離が長すぎることだ。明日、試合がどのように構成されているかを見て、状況を考えていく。３、４日ごとに何キロも移動すること、それが我々が最も心配している問題だ」と不安を口にした。

ＧＬでは圧倒的実力から首位突破が見込まれる。「ＧＬで１位になることは、その後の展開を考えると常に重要になる。さっきスカロニ（アルゼンチン代表）監督と会った時、どちらかがつまずいたら（決勝トーナメント１回戦で）対戦するかもしれないと話をした。我々がＧＬ１位でアルゼンチンが２位になる可能性もあれば、その逆もあるだろう。我々がコントロールできるのは自分たちのパフォーマンスだけ。ＧＬで１位を目指し、決勝トーナメントで勝ち続けること。それが我々のコントロールできる唯一のことだ」と話した。

グループ最終戦のウルグアイ戦に向けて問われると「我々はその前の２戦で勝たなければならない。初戦はカボベルデ、次は前回アルゼンチンに勝ったサウジアラビア。非常に難しいだろう。３戦目にどのような状態で進むかも考えなければならない。しかし私にとっては３試合とも同じレベルの難しさだ」と強調した。