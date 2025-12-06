菅田将暉、EP『SENSATION CIRCLE』ジャケット写真＋新アーティスト写真解禁
菅田将暉が、2026年1月14日にリリースするEP『SENSATION CIRCLE』のジャケット写真、新アーティスト写真を解禁した。
ジャケットアートには、菅田がSNSで偶然見つけ、心を奪われたというコペンハーゲン在住アーティスト・Mathias Offerlin Herupの作品を起用。イメージの核心を射抜くような独特のタッチが、今作の世界観と強く共鳴し、アルバム全体の情緒を決定づけているとのこと。
今作は、「五感」を軸に自己表現の内側へ迫ったオールセルフプロデュースEP。人を愛しいと思う瞬間、傷つく瞬間、ふと救われる瞬間--そのすべての背後で揺れ動く「五感」。“感じること＝生きること”という根源的テーマを、彼ならではの手触りと鋭さで音に落とし込んだコンセプチュアル作品になっているという。
収録曲は、M1.「Water」（第六感）、M2.「Sensation Season」（触覚）、M3.「universe」（聴覚）、M4.「I’m in shock!!」（味覚）、M5.「骸骨は踊る」（嗅覚）、M6.「幸せは悪魔のように」（視覚）という、まさに五感＋“第六感”で円環を描くように配置された全6曲。ソングライティング＆サウンドプロデュースには、菅田将暉ライブバンドのメンバーであるタイヘイ（Dr）、越智俊介（B）、西田修大（G）、工藤拓人（Key／オノマトペル）が参加。信頼する音楽仲間たちとともに、いまの自分が捉えている感覚や衝動をそのまま作品化した、まさに“完全コンセプト作品”と呼べる内容に仕上がっているとのことだ。細部の音、色、言葉、あらゆる要素において“自分の五感と真っすぐ向き合うこと”を目指した『SENSATION CIRCLE』。菅田将暉のアーティストとしての“今”と、その先に広がる新たな感覚圏を提示する一作になっているというので、ぜひチェックしていただきたい。
2026年1月24日、25日には、東京ガーデンシアターにてワンマンライブ＜菅田将暉 LIVE 2026＞の開催も控えている。
◾️EP 『SENSATION CIRCLE』
2026年1月14日（水）リリース
予約URL：https://erj.lnk.to/fprHgO
◆完全生産限定盤
価格：￥12,000（税込） ※税抜価格 ￥10,909
品番：ESCL-6177-78
仕様：特製ペンキ缶BOX＋オリジナルTシャツ(ワンサイズ)＋ストラップ付方位磁石＋CD(紙ジャケ)
◆通常盤
価格：￥3,500（税込） ※税抜価格 ￥3,182
品番：ESCL-6179
仕様：CDのみ(初回仕様は2つ折り紙ジャケ)
▼収録内容
1.Water
作詞・作曲：菅田将暉、西田修大
2.Sensation Season
作詞・作曲：菅田将暉、西田修大
3.universe
作詞・作曲：菅田将暉、工藤拓人(オノマトペル)
4.I’m in shock!!
作詞・作曲：菅田将暉、越智俊介
5.骸骨は踊る
作詞・作曲：菅田将暉
編曲：タイヘイ、越智俊介、西田修大、工藤拓人(オノマトペル)
6.幸せは悪魔のように
作詞・作曲：菅田将暉, タイヘイ
※アルバム情報は順次公開予定
▼店舗別特典
・菅田将暉応援店 ・・・ オリジナルステッカー
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ
・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルトート型エコバッグ
・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルクリアファイル
・HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗を除く） ・・・ オリジナルスマホサイズステッカー
・Sony Music Shop ・・・ オリジナルB3カレンダーポスター
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
◾️＜菅田将暉 LIVE 2026＞
会場：東京ガーデンシアター
2026年1月24日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
2026年1月25日（日）開場 15:00 / 開演 16:00
お問合せ：クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669(月・水・金 12:00〜16:00)
▼チケット座種・料金
指定席： 10,000円（税込）
ファミリーシート [着席指定]： 12,000円（税込）
※5歳以上有料、4歳以下入場不可。
※入場時にご本人様確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。
※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。
・チケット一般発売日：12月27日（土）12:00〜
