お笑い芸人のバカリズム（50）が5日深夜放送の日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜0・59）に出演。ラッパーのちゃんみな（27）がプロデュースする女性7人組「HANA」について話した。

この日は同グループも出演した、11月2日に横浜アリーナで行われた「バズリズム LIVE 2025」Day2の模様を放送した。

SKY―HI率いる芸能事務所「BMSG」が主催し、ちゃんみながプロデューサーを務めた同グループのメンバーが参加したオーディション「No No Girls」の開催を「バズリズム LIVE 2023」で発表したことからバカリズムは「オーディションのきっかけがバズリズムライブだったっていう…ご存じでした？まぁ言ったらほぼ俺が手掛けた。生みの親」と話した。

さらに、バカリズムがメンバーに「皆さんでご飯食べに行った時とかってお会計はどうしているんですか？」と質問すると、メンバーみんなで分けて会計すると声が上がり、MOMOKAは「(会計の際に一旦全額を払う)まとめ係です、JISOOはだいたい一番最初に次の日とかに(各々が支払うお金を)出してくれてMAHINAは8割一番最後」と明かした。