甲子園大会で「神様が創った試合」と言われる1979（昭和54）年夏の箕島―星稜戦について、元箕島投手の石井毅（現名・木村竹志）さん（64）が6日、甲子園歴史館でトークイベントを行い、当時の逸話を披露した。ゲストとして当時星稜主将の山下靖さん、一塁手の加藤直樹さんも同席した。

石井さんは延長12回表、星稜に勝ち越し点を与えた後、3死目を三振で奪った際の光景を話した。「捕手の嶋田宗彦がボールを地面にたたきつけた。当時はマウンドに転がすのが普通だったが、強い思いが現れ出たのだろう」。嶋田さんはその裏2死から同点弾を放った。

14回裏には三塁走者の箕島・森川康弘さんが隠し球でアウトになった。三盗直後で顔は泥だらけだった。石井さんは三塁塁審の達摩省一さん（故人）の長男から聞いた話として「達摩審判員が森川にタオルを差し出したが、森川は断った。もしタオルをお借りしていたらタイムがかかることになり、あの隠し球はなかった」。

延長規定で最終回だった18回表、星稜の攻撃が無得点に終わると大会本部から記者席に「再試合となった場合、明朝8時30分から行います」と放送が流れた。この日観客として来ていた当時球審の永野元玄さん（89）に話が振られ「放送は本塁まで丸聞こえだった。打席にいた堅田投手もがっくりきたと思う」と話した。石井さんは「審判員は翌日も同じ方々がされる。選手以上に過酷だと思います」と話した。

永野さんは試合後、堅田外司昭さんにボールを手渡し「その後、堅田さんは立派な審判員になられた。立派な人生を歩まれている」とたたえた。

高校野球はタイブレーク制が導入され、もう18回まで試合することはないだろう。46年前の箕島―星稜戦は最後の延長18回の激闘だと言える。

箕島から社会人・住友金属、プロ野球・西武と進んだ石井さんは「あの18回があったことで人生が変わった。最後まであきらめない、という教訓は今も心の支えとなっている。今後も自分たちの経験を伝えていきたい」と話した。（内田 雅也）