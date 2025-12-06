モデルの野崎萌香さんが、麻布警察署の一日警察署長に就任。東京・麻布十番商店街から麻布十番大通りにて、交通安全を呼びかけるパレードに登場しました。

【写真を見る】【野崎萌香】地元・麻布で一日警察署長 “ザリガニ釣り” が幼少期の思い出





野崎さんは、“ここ（麻布）のエリアで生まれ育ったので、とっても馴染み深い場所。お友達とか私の家族も（パレードを）見に来てくれて、たくさんの方が沿道から手を振ってくださったので、パワーをいただいて幸せな気持ちでパレードできました”と、喜びを語りました。









地元の魅力について、“麻布十番の方まで行くと、下町の雰囲気も残っているんですけど、六本木の方はオシャレなイメージもあって、二面性がある街。どんな方も楽しめる街”とアピール。



おすすめスポットを聞かれると、“有栖川宮記念公園がすごく好き。幼稚園の頃からザリガニ釣りをしていて、小さい子たちの憩いの場としても使っていたし、お散歩コースとしてもおすすめ”と、明かしました。









今年1年を振り返った野崎さんは、“今年はモデル活動よりも、俳優業をたくさんさせていただいた。本当に学びが多い1年だった”とし、“来年も再来年も、お芝居の仕事もモデルの仕事も飛躍できるように頑張っていきたい”と、抱負を語りました。









【担当：芸能情報ステーション】