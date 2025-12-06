◇明治安田生命J1リーグ第38節 C大阪1―3横浜FC（2025年12月6日 ヨドコウ桜スタジアム）

C大阪は最終戦のホームゲームで横浜FCに1―3で敗戦。10位で今季を終えた。MF香川真司は後半開始から途中出場。「ホームの最後に勝って終わりたかったが、前半の戦い方は自分たちの甘さが出た。ファン、サポーターに非常に申し訳ない試合だった」と振り返った。

後半からピッチに立った香川は「戦えていなかったので、気持ちを見せなければいけない。負けちゃいけないところで球際で負けている。それはこの1年を通した日頃の行いだと思うので、今日に限らずチームの課題なのかと思う」と闘争心を欠いたイレブンに檄。22分にはループシュートを放ってサポーターを沸かせたが、相手GKに止められた。

「来季は誰も経験したことのない半年のシーズンで始まる。クラブがこの半年をどう向き合うか。この半年の戦い方をどう（次のシーズンに）繋げていくかっていう非常に重要な時間になる。監督を含めてちょっと話し合っていく必要がある。僕はもっと試合に出たい。やれると思うし、常に出たいので、それを叶えてほしい」と香川。半年プラス秋〜春の一年半の戦いを見据えていた。