「こんな形で引退はしたくない」エスパ退団の乾貴士が涙のスピーチ「１つだけ本当に伝えたかったことは...」
その目には涙が浮かぶ。清水エスパルスの乾貴士が、シーズン終了後のセレモニーで想いを伝えた。
12月６日に開催されたJ１最終節で、清水はファジアーノ岡山とホームで対戦し、１−２で敗れた。乾は先発フル出場。今季限りでの契約満了が発表されている37歳はマイクの前に立ち、「ここを離れるのは本当に辛いですし、もっと、このアイスタと、ファンのみなさんの前でプレーがしたかったです」と話し、去就についても明かす。
「何度か今シーズン、引退も考えたんですが、やっぱりこんな形で引退はしたくないので、もうちょっと頑張りたいなと思います」
場内からは拍手が送られる。
「GMの反町さんに、『俺を見返してみろ』って言われたので、絶対に見返せるように、頑張ります」
このままでは終われない。そんな決意を示し、「何を話すか、ちょっと忘れましたけど」と述べ、「１つだけ本当に伝えたかったことは、僕に街中で会った人たちとか、SNSでコメントをくださる方に、清水に来てくれて、ありがとうございましたと...」。
感情があふれ出す。言葉に詰まる。
「...言ってもらうことが、すごく嬉しかったですし、でも、本当は僕から、みなさんが受け入れてくれて、拾ってくれて、そしてこんな僕を応援し続けてくれて、本当にありがとうございました」
感謝の気持ちを胸に、乾は清水を去る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】涙すら美しい――乾貴士のラストスピーチ
