他国からの弾道ミサイル発射を想定した住民避難訓練が、6日に妙高市で行われました。



午前9時すぎに始まった訓練は、弾道ミサイルが日本に飛来する可能性がある想定で行われ、アラートが鳴ると共に約50人の住民が一斉に地下道に避難し、頭を守る姿勢を確認しました。また妙高市役所では職員が状況把握や市民への広報など、初動対応を訓練しました。



■訓練に参加した男性

「雪もあり、ちょっと凍っていて足元が悪いので、気を付けながら避難しました」



妙高市の城戸陽二市長は取材に応え「想定外という言葉は使えない。さまざまなシチュエーションを考えて、訓練に励みたい」と述べました。



弾道ミサイルは発射から10分ほどで着弾する可能性もあることから、県は県民に対して、いざという時に迅速に避難できるよう、最寄りの避難施設を公式アプリ「新潟県防災ナビ」で確認してほしいと呼びかけています。