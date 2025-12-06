角田裕毅はなぜ構想から漏れたのか　レッドブル幹部たちが証言した決断の舞台裏「我々は驚くべき可能性に賭けるべきだと…」

レッドブルファミリーの一員として残る角田。彼がF1の舞台から外れることになった理由は何だったのか(C)Getty Images

内部での協議が幾度となく重ねられた上での判断だった。去る12月2日（現地時間）、F1のレッドブルは、来季のドライバーラインアップを正式決定。角田裕毅をテスト兼リザーブドライバーに残すとともに、姉妹チームのレーシングブルズで“結果”を残した新鋭アイザック・ハジャーの昇格を決断。さらにリアム・ローソンの残留と、“神童”と称されるアービット・リンドブラッドをF2からF1に昇格させた。

【動画】見せた「ドーハの快走」 角田裕毅がフェルスタッペンを超えたレースをチェック

エースドライバーであるマックス・フェルスタッペンを除けば、F1キャリアが最も長いのは角田だった。それだけに経験値の乏しい若手たちが優遇される形となった今回のシート喪失は小さくない衝撃も生んだ。

悲喜こもごもとなった来季編成。その決め手となったのは何だったのか。

現地時間12月5日にF1公式のインタビューに応じたローラン・メキース代表は「もちろん、難しい決断だった。私はユウキのことをとてもよく知っているし、彼がどれだけ速いかも知っている」と語り、愛弟子に対する措置に複雑な想いを口にした。

「私たちは現状が十分ではないと認識している。この経験を糧に良い仕事をしていきたい。どんな未来が待っているかは分からないが、確かなことは彼がファミリーの一員としていること。これからも共に歩むということだ」