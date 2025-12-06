◇明治安田J1リーグ第38節 柏1−0町田（2025年12月6日 三協フロンテアスタジアム柏）

町田がOGの失点で0−1で敗れ、今季最終戦を飾ることができなかった。

後半18分にDFが痛恨のミス。攻撃陣は納戸もチャンスをつくったが得点できず、敗れた。黒田監督は「悔いの残るOGだが、点を取れるチャンスがあったので、そこで取れるかどうか。来季の課題で強化を進めて、個人を成長させていくしかない。目標の5位以内にひとつ足りなかった。ケガ人も多く出たが、選手が頑張ってくれた」と振り返った。

来季に向けても「J12年目で、タフに戦うことはできているがもう一つ上位に定着に必要なのは、攻撃のスキルや決めきるクオリテイーをもう一つあげること。そうしないと上位に居続けるのは難しい」と、さらに上位を目指す。そして「大切なのは、サッカーだけでなく、組織づくりをしっかりしないともろくなる。君臨し続けるために強化したい」と、チームとしての成長も掲げた。

主将のDF昌子も「6位は素晴らしい結果かも知れないが、柏は21勝している。引き分けを勝ちにすることが大事、5敗しかしていないがそれでも2位、勝っているときは勝ち切り、負けているときは引き分けにもっていく。今年はひきわけで終わらずつまずいた試合多かった」と、来季の成長を誓った。