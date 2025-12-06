「炊き出し」に集まるのは一体どんな人たちなのか。自身も路上生活を体験したルポライターの國友公司さんは「ホームレスや生活困窮者だけではない。そういった人をターゲットに勧誘活動を行う新興宗教の信者も来ている」という――。

※本稿は、國友公司『ルポ路上メシ』（双葉社）の一部を再編集したものです。

筆者撮影 上野公園にあるこの広場では週に4回の炊き出しが行われている - 筆者撮影

■韓国系キリスト教会の日は腰が重くなる

2025年3月下旬のある土曜日は、そろそろ4月になろうかというのに真冬なみの寒さだった。しかもザーザーと雨が降っているので、より冷気が肌に突き刺さる。

朝起きたとき、炊き出しに行くかかなり悩んだ。ほかの生活困窮者たちもきっと同じだったはずだ。というのも、この日の炊き出しも説教の長い韓国系キリスト教会によるものだからだ。

11時に広場へ着き、ボランティアのスタッフから整理券を受け取る。私がもらった紙切れには「120」番と書いてある。さらに、30人ほどが列に加わった後に受付は締め切られた。

以降、やってきた人にはスタッフが顔の目の前で「バッテン」をつくり、「ダメー！」と言って、追い返していた。みんな不服そうな表情を浮かべて帰っていったが、そりゃそうだろう。わざわざそんなアピールなんかせずに、「締め切ってしまいました」と、一言伝えればいいことだ。

■賛美歌を歌うときに「じ〜ん」とくる

整理券の順番に並び、傘を差しながら待っていると、10分ほどして牧師が広場に到着した。

「今日は雨が降っているので勉強会はなしにして、ご飯を配りますよ〜」それから5分もすると、この日の食事が自分の手元に回ってきた。

ただ、「説教がなくてラッキー」となるはずなのに、どこかで味気なさを感じている自分がいた。1時間も2時間も説教を聞くのは辛いけれど、そうしてもらった食料は不思議とありがたみが増す。

無宗教かつ取材者という立場である私でも、これだけ頻繁に牧師の説教を聞いていると、時折「じ〜ん」と来ることがある。とくにみんなで賛美歌を歌うときなどは、つい感情移入をしてしまう。

■「この後、時間ある？ 研修、行かない？」

ただ、生活困窮者と密接に繋がる宗教団体の中には、よからぬことを企む信者が属する新興宗教もある。

以前、同じ広場で炊き出しの列に並んでいたときのこと。60代の男が顔色を窺いながら、複数人に声をかけていた。男は私のところにもやってきた。

筆者撮影 新興宗教の下っ端に連れて行かれる生活困窮者たち - 筆者撮影

「お兄さん、あまり見ない顔だね。この後、時間ある？ 研修、行かない？」「研修って何ですか」「2時間くらい話を聞いて名前を書くだけで1500円もらえるからさ。ほかにも行く人いるから、お兄さんも行こうよ」

彼は埼玉県さいたま市に本部を持つ某新興宗教の「信者」から、使いパシリにされている生活困窮者だった。

彼らは大抵、生活保護を受給していることが多い。声をかけられたのは、このときが初めてではない。新宿、上野、横浜など、各地の炊き出しで彼らの姿を見かける。

■信者のポケットマネー1500円が支払われる

実際に、勧誘に応じた人の話をまとめると、次のような展開が待っている。

パシリの男に付いていくと、まずは彼らの雇い主である「信者」の車に乗り、近場の「施設」に連れていかれる。そこで前述したように2時間ほど話を聞き、渡された用紙に名前と住所を記入すると、その新興宗教に入信したことになる。

そして、「信者」のポケットマネーから1500円が支払われる。「信者」は宗教団体から入信数のノルマを課されている。そのノルマを達成したいがために、自腹を切ってでも生活困窮者を入信させているというわけだ。

ちなみに「信者」自身が勧誘していることもあれば、今回のようにパシリに一人あたり500円の紹介料を渡して、入信希望者を集めさせていることもある。

■「名前なんて本名じゃなくていい」

「あのー、1500円もらえるのはいいんですけど、そこの信者にはなりたくないです」私に声をかけてきたパシリに聞くと、こう返ってきた。

「名前なんて本名じゃなくていいし、住所もデタラメで大丈夫だから。黙っていれば何も言われないから。少し間を空ければ、何回でも参加してOKだから」

つまり、一人で10回も20回も入信しているケースもあるということだ。1500円の報酬に釣られた生活困窮者たちが、新興宗教の信者の水増しに加担しているのである。

■「エホバの証人」や「モルモン教」も

「前に『エホバの証人』の人に、伊豆にある施設に連れていってもらったことがあるよ」そう話していたのは、関内駅前の炊き出しで出会った伊豆出身の70代男性「伊豆おじさん」。

國友公司『ルポ路上メシ』（双葉社）

「パンとワインが出されたけど、お祈りするためのものだから口は付けちゃいけなかった」それでは何のために行ったかわからない気もするが。

また、伊豆おじさんいわく、「モルモン教の人に声をかけられたら、付いていくといい」。

「ある年のクリスマスの日、山手にあるモルモン教の人に付いていったんだ。みんなで2時間くらいゲームをした後に、ものすごく豪華なバイキングが出てきたよ。酒はないけど、もちろん食べ放題」

伊豆おじさんが言う「モルモン教」とは、正式名称が「末日聖徒イエス・キリスト教会」という団体らしい。キリスト教系の新興宗教である。通称「モルモン教」とされてきたが、教会側は2018年あたりから、この名称を使用しないよう求めているようだ。

■さくら大根がのった「おこわ1パック」

今回並んだ上野公園の炊き出しの話に戻る。実は生活困窮者たちの間で、この炊き出しは不評だ。「火、木、金は行くけど、土曜はたいしたものがもらえないからあまり行かないんだよね」という声をよく耳にする。

筆者撮影 炊き出しでもらったおこわとバナナ - 筆者撮影

渡された食事は、さくら大根がのったおこわ1パック。具は申し訳程度の、鶏の胸肉、ちくわ、きのこ、ごぼう。体の大きな男なら3口で食べ終わってしまうほどの量だ。それとバナナが3本。たしかに、「火、木、金」のメニューと比べるとかなり見劣りする。

「ここはもともと説教が短いよ。いつも15分くらい」行列の前に並んでいたおじさんがそう教えてくれたが、これで説教が長かったら30人も集まらないように思う。

今日の炊き出し

・メシ おこわ／バナナ3本

・場所 上野公園

・並んだ人数 約150人

・並んだ時間15分

----------

國友 公司（くにとも・こうじ）

ルポライター

1992年生まれ。栃木県那須の温泉地で育つ。筑波大学芸術専門学群在学中よりライター活動を始める。キナ臭いアルバイトと東南アジアでの沈没に時間を費やし7年間かけて大学を卒業。編集者を志すも就職活動をわずか3社で放り投げ、そのままフリーライターに。元ヤクザ、覚せい剤中毒者、殺人犯、生活保護受給者など、訳アリな人々との現地での交流を綴った著書『ルポ西成 七十八日間ドヤ街生活』（彩図社）が、2018年の単行本刊行以来、文庫版も合わせて6万部を超えるロングセラーとなっている。そのほかの著書に『ルポ路上生活』（KADOKAWA）『ルポ歌舞伎町』（彩図社）がある。

----------

（ルポライター 國友 公司）