【モデルプレス＝2025/12/06】整形級の激変メイク動画を中心に爆発的人気を誇る美容クリエイター・GYUTAE（ギュテ）が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

【写真】30歳イケメン、スタイリッシュな装いでレベチスタイル輝く


◆GYUTAE、笑顔封印ランウェイ


GYUTAEは、素材違いのオールブラックコーディネートに身を包み登場。シルバーのネックレスで華やかさをプラスした。ステージトップではサングラスを外し、会場からは歓声が。笑顔を封印し、クールな魅力で会場を魅了した。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

