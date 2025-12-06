２１日に大阪・世界館（大阪市港区）で開催される[アレクサンダー大塚３０周年記念大会 闘宝伝承３７]でプロレスラー船木誠勝（５６）の長男、ライアン（２０）が総合格闘技（ＭＭＡ）の公式戦デビューすることが主催する闘宝伝承（ユカワヨシチカ代表）から発表された。第６試合のＭＭＡフェザー級３分２回戦でライアンは、鈴木幹也と対戦する。

ライアンは、９月２１日に開催された「蘇ったサムライ船木誠勝デビュー４０周年記念大会」（大阪・梅田ステラホール）で元キング・オブ・パンクラシストの近藤有己とのグラップリング スペシャルエキシビションマッチ（無差別級３分１回戦）に出場しているが、打撃ありのＭＭＡ公式戦は初めて。

ライアンの父・誠勝は、メインイベントのアレクサンダー大塚３０周年記念試合に出場する。藤原組ＯＢのタッグマッチとして、石川雄規と組んで、大塚、高橋義生組と対戦する。船木と高橋は３２年ぶりの対戦となる。

ほかにも大塚の化身、男盛が、おかま盛を従え、極悪女王ダンプ松本、ＺＡＰとフンドシ同盟ｖｓ極悪同盟のタッグマッチ、賀川照子の引退試合として、師匠ジャガー横田との一騎打ちが決定。ほかにも関根シュレック秀樹、スペル・デルフィン、冨宅飛駆らが出場する。