◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）

前日最終オッズが１２月６日、ＪＲＡから発表された。

単勝１番人気は現在、４連勝中の＜１２＞ナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父カリフォルニアクローム）で単勝２・４倍。他馬を大きく突き放し、１強ムードが漂っている。２番人気の＜２＞ダブルハートボンド（牝４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が５・８倍、３番人気の＜８＞ウィルソンテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が６・４倍で続き、４番人気で８・４倍の＜１１＞シックスペンス（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）までが１０倍を切るオッズとなっている。昨年のフェブラリーＳで唯一のＪＲＡ・Ｇ１を制しているペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）は、１３番人気で１００・０倍もついている。

馬連では１番人気で７・５倍の＜２＞＜１２＞と、２番人気で９・４倍の＜８＞＜１２＞の２通りが１０倍を切る。上位４通りが＜１２＞ナルカミ絡みで、馬連でもよく売れている。

３連単では１００倍を切る組み合わせは１３通りで、＜１２＞１着が１１通りと＜２＞１着が２通り。ただ、＜１２＞が圏外となれば最も安い組み合わせでも＜２＞＜８＞＜１１＞の１６２・２倍とすべて万馬券になるのに対し、＜２＞が圏外となれば最も安い組み合わせは＜１２＞＜８＞＜１１＞の６８・２倍。やはり、ここも＜１２＞ナルカミ中心に売れていると考えていい。