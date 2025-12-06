伊藤桃々のRosem新作♡特別な夜を彩るリボン＆レースの誘惑

伊藤桃々プロデュースのランジェリーブランドRosemから、2025年ホリデーシーズンにぴったりの新作ランジェリーが登場♡甘さと大胆さを兼ね備えたデザインは、リボンや煌めきのディテールが華やかで、大人っぽく上品な中にもあどけない可愛さをプラス。特別な夜にとびきりの思い出を演出できます♪

甘く大胆♡ベリーレッドランジェリー

ベリーレッドのホリデーランジェリーは、甘く可愛いリボンデザインと大胆な後ろ姿のコントラストが魅力♡

Tバックstyleとフルバックstyleが選べ、ブラサイズはA～Fカップ／アンダーバスト65～75。

ショーツはアンダー65でMサイズ（ヒップ87-95cm）、アンダー75でLサイズ（ヒップ92-100cm）。価格は3,960円（税込）です。

大人可愛い♡ミルキーホワイトランジェリー

ミルキーホワイトは優しい生地に繊細なリボンと煌めきをちりばめた、ビタースウィートなデザイン♡ブラックのアクセントで大人っぽさもプラス。

フルバックstyleとTバックstyleを選択可能で、ブラサイズはA～Fカップ／アンダーバスト65～75。

ショーツはアンダー65でMサイズ（ヒップ87-95cm）、アンダー75でLサイズ（ヒップ92-100cm）。価格は3,960円（税込）です。

ホリデーシーズンを彩るRosemの一着♡

伊藤桃々プロデュースのRosemホリデーランジェリーは、甘さと大胆さを絶妙にミックスした特別なデザイン♡

ベリーレッドとミルキーホワイト、どちらのカラーもリボンや煌めきで魅力たっぷり。

ブラ＆ショーツのセットで自分だけの特別な夜を演出し、ホリデーシーズンを思い出深く彩ってください♪