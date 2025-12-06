「咲ねーちゃんと克子ねーちゃん！！」

姉妹役を演じた人気女優が並んでポーズを決める牴かしの並び2ショットが話題となっている。

女優の松下奈緒(40)がインスタグラムで「12月になりまして、JーWAVE『KENEDIX CROSSROADS』のゲストはなんと！！咲ねーちゃんこと内田有紀さんにお越しいただきました 4週にわたり、有紀さんのクロスロードをお伺いしましたので、是非！！お聴きください」とつづり、女優の内田有紀(50)と同じポーズでほほ笑むショットをアップしている。

この2SにSNS上では「2人の年齢見たらビックリ」「奇跡の40代と50代の美が溢れる画も最高」「ふたりとも美しすぎる」「咲ねーちゃんと克子ねーちゃんだだ！！」「ほんとの姉妹のような仲良しショットとっても可愛いです」「最強のツーショット」「姉妹みたいだね」「美人が2人集まると絵力がすごい」「美女が2人も⁉」「和風で、日本人でトップ美人と言ったら、このお2人で間違いないと思います」といったコメントが寄せられている。 松下と内田は、NHK連続テレビ小説「まんぷく」(2018年)で、安藤サクラ演じる立花福子の長姉・小野塚咲を内田が、次姉・香田克子を松下が演じていた。



