今月27日に開幕する全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が６日開かれ、県代表の山形中央高校は１回戦で滋賀県代表の光泉カトリック高校と対戦することになりました。

組み合わせ抽選会には出場56校の監督と主将が出席しました。

3年連続31回目の出場で、5年ぶりの初戦突破を目指す山形中央高校は佐竹勇星主将がくじを引きました。その結果、山形中央の初戦は大会2日目の今月28日、滋賀県代表の光泉カトリック高校と対戦することになりました。光泉カトリックは 7年連続15回目の出場で、山形中央は一昨年、1回戦で対戦し敗れています。

山形中央高校ラグビー部・佐竹勇星主将 Q．対戦相手の印象は？「光泉カトリックさんは一昨年の花園でも一回戦で戦って。バックスが強くて、バックスを重点的に分析して戦っていこうと思う」 Q．どんなラグビーをしたい？「キック中心になる戦い方をしてきている。キックをしっかりして、トライを取れるようにしていきたい」 Q．花園への意気込みは？「自分たちの目標は花園1勝なので、そこを達成できるように頑張りたい」

大会は来年1月7日に決勝戦が行われます。