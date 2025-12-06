フィギュアスケート・グランプリファイナル第2日は5日、IGアリーナ（名古屋市）で女子ショートプログラムを行い、新潟市出身の中井亜美は3位に付けました。



シニア転向1年目ながら、優勝候補として注目を集める17歳の新星・中井。冒頭、大技・トリプルアクセルの着氷で体勢を崩したものの、続くトリプルルッツ、トリプルトウループのコンビネーションは完璧に決めます。曲調が変わった後半も安定したジャンプを決めるなど堂々とした演技を見せた中井は73．91点で3位につける好発進となりました。



取材に応えた中井は「着氷で乱れたのは少し悔しい部分だが、緊張感の中であそこまでできたので、少し悔しい気持ちもありながら嬉しい気持ちもある。73点いただけてすごくうれしいです」と話しました。



フィギュアスケートグランプリファイナルは６日午後８時から男女フリーが行われます。