ロッテの安田尚憲内野手と木村優人投手が6日、ZOZOマリンスタジアム室内練習場で行われた野球教室で講師を務めた。ウオーミングアップ、キャッチボールで一緒に体を動かし、ゴロ捕球ではお手本も披露。この日の参加者は小学1〜6年生の約20人と少人数だったこともあり、一人一人とコミュニケーションをとりながら笑顔で指導した。

安田は「初心者の子たちもたくさんいたので、技術的なことではなく、全力で楽しんでくださいと。子供たちの姿を見て野球をする楽しさみたいなものを改めて感じました」と振り返り、木村は「小さい子に教える難しさはありましたけど、自分たちの伝えられることは伝えられたと思うので良かったと思います。これでもっともっと野球好きになってもらえたら」と話した。

最後のミニゲームでは1点ビハインドで一、三塁という絶好の場面で安田が“スペシャル代打”として登場、痛烈な打球を放つも好守に阻まれた。「フライを打とうと思ってたんですけど、ゴロが行っちゃったんで危ないかなと思ったらうまくさばかれて…」と苦笑いした。

今オフは3年ぶりにソフトバンク・柳田の自主トレに参加する。「2年間1人でやって成績残らせなくて、もう一度、お世話になってもいいですか？とお願いした」と説明。「快く引き受けてくださったので、しっかりと自分を見つめ直しながら、強い打球を飛ばせるようにやっていきたい」と話した。