STARTO ENTERTAINMENT社は、今月31日に年越しのカウントダウンコンサートを開催することを公式サイトで発表しました。

【写真を見る】【STARTO ENTERTAINMENT】大晦日にカウントダウンコンサート開催 timelesz・Snow Man・SixTONESなど出演決定





STARTO社は「『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』開催のお知らせ」と題して、「STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストが一堂に集まり、本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます」と報告しました。

「ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」とファンに呼びかけています。







「公演情報」として、出演アーティストには「NEWS Hey! Sɑy! JUMP Kis-My-Ft2 timelesz 中島健人 A.B.C-Z」「King & Prince SixTONES Snow Man なにわ男子 Travis Japan Aぇ! group」と列記されており、開催場所は「東京ドーム」公演日と開演時間は「12月31日」「22:30」と明記されています。

【担当：芸能情報ステーション】