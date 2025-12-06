プロ野球・広島東洋カープの菊地ハルン投手と羽月隆太郎内野手が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。中でも身長2メートルを誇る菊地選手の圧倒的スタイルに注目が集まり、「大きい！」「身長でかい」などと視聴者がざわついた。

【映像】身長2メートル！菊地ハルン投手と羽月隆太郎選手

イベントも終盤に差し掛かった頃、「広島東洋カープ SPECIAL STAGE」に登場した菊地選手と羽月選手。お互いカープを連想される赤のアイテムを衣装に取り入れつつ、ランウェイを歩いて、広島開催の「TGC」を盛り上げた。

中でも視聴者の注目を集めたのは菊地選手の圧倒的スタイル。羽月選手の身長は168センチと32センチ差あることも手伝って、より体の大きさが際立った。「でけー！」「すごw」などの声が寄せられる中で、ランウェイのトップに辿りつくと、菊地選手が羽月選手をお姫様抱っこして、歓声を浴びた。

菊池は今年9月に一軍初昇格を果たしたルーキー。身長200センチ・115キロと規格外の体格が特徴の大型高卒右腕だ。一方、羽月選手は抜群の脚力を誇る韋駄天。今シーズンは74試合に出場し、17盗塁を記録した。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）