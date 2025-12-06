卓球の混合団体Ｗ杯（６日、中国・成都）、日本はセカンドステージ第５戦で中国に５―８で敗戦。ファーストステージからの通算成績は７勝１敗となったが、中国メディアからは男子勢のパフォーマンスに不満の声が上がっている。

混合団体は２０２８年ロサンゼルス五輪で採用される新種目。ダブルス、シングルスを各試合３ゲームずつ行い、先に合計８ゲーム先取したチームが勝利となる。

この日は第１試合の混合ダブルスで戸上隼輔（井村屋グループ）、張本美和（木下グループ）組が０―３、第２試合の女子シングルスは伊藤美誠（スターツ）が王曼碰に１―２で敗れた。しかし、第３試合の男子シングルスで松島輝空（木下グループ）が２―１、第４試合の男子ダブルスで戸上、篠塚大登（愛工大）組が２―１で勝利。最終的には敗れるも、日本男子勢の活躍が目立った。

この結果に中国メディア「捜狐」は「中国代表チームはＷ杯で危機に陥った！日本を何とか破ったが、男子勢は両戦で苦戦した」との見出しで報道。さらに「この試合はチームの弱点が露呈した。男子勢はシングルスの不振、ダブルスでも日本に敗れ、最大の弱点となっている」と伝えた。

日本は今大会初黒星となったものの、中国にとっては後味の悪い幕切れになったようだ。