タレントの青木さやか（５２）が、６日までに更新された杉本彩のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。驚きのルーティーンを明かした。

杉本の美容法などを聞くうち、青木も「私すごいんですよ。あんまり言ってないんですけど」と参戦。「３日に１回くらいしか化粧を落とさないんですよ」と驚きの告白をした。

これには杉本も「なんで？ どういうこと？ 顔洗ってないってこと？」とびっくり。青木は「そうですよ」とドヤ顔で認め、「自慢はここから。不潔なのに不潔に見えない。不潔なわりには清潔に見える」と不敵な笑みを浮かべた。

シャワーは浴びるそう。「でも顔は濡らさないようにシャワーを浴びれるし、顔がベッドとか布団につかないように真っすぐに寝られることができるんです。すごくないですか？」と語った。

しかし、杉本に「自分が不快じゃない？」と問われると「はい。不愉快です」とあっさり告白。不快ではあるが「だけど時間が短縮できますね」とメリットを明かした。

「５０代になったら大変よって言われてますけど、そうでもなくて」という。青木の顔には「微生物が何万倍いるんですって。それを大学の教授が『学会に発表させてください』って言ってきたこともあります」と明かし、改めて「今は毎日顔を洗って美顔器を使ったりすることもあります」と語った。