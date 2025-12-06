女優の杉本彩（５７）が、６日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。美容法を語った。

杉本の起床時間は「猫がいるから、どれだけ遅くても朝７時には起きる」。それから、猫のご飯の準備、猫のトイレ掃除、自分のことをするそうだ。

「ご飯の前に数々のサプリメントを飲む。ぬるま湯か常温の水に少しお塩を入れて飲む。（その後）食べたい時には朝ごはんも食べるけど、その日の仕事によって朝昼兼用みたいな」と語った。

また、美しくあるために「私はすごいスピードで歩いてる。『競歩選手ですか？』『事件ですか？』ってくらい」。周りの人も「うしろから歩かれたら恐怖を感じていると思う」と明かした。

続けて「それと可能な限り、自分のマンション９階に階段で上がる。有酸素運動にもなるし、筋力の強化にもなる」と語った。

さらに「あとはダンスだね」。「肉体的にも鍛えられるんだけど、何がいいってやっぱりメンタルよ。踊ることによって自分のいろいろな感度が上がっていく。すごい大切だと思う」とにっこり。「『私、歳だからこんなのできないんだろうな』って諦めちゃいけないんだと思う。いい意味で年齢を考えない。それに勝るアンチエイジングはない」と呼びかけた。