爛皀鵐好拭璽┘淵検辞畸軻で世界を獲る！ ボクシングＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ（１７日、両国国技館）で王者アンソニー・オラスクアガ（２６＝米国）に挑戦する同級４位・桑原拓（３０＝大橋）が６日、横浜市内で公開練習を行った。同門のスーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が牴樵曠ラスクアガ瓩箸覆辰謄泪好好僉璽螢鵐阿料蠎蠅鯡海瓩討れたことを明かし、「とにかく勝ちをもぎ取る」と王座奪取への執念を示した。

代役として２度目の世界戦のチャンスをつかんだ桑原は「モチベーションだけでここまで頑張ってこれた」と意欲十分。所属ジムの大橋秀行会長が前回の世界挑戦だった２０２４年５月のユーリ阿久井政悟（倉敷守安）戦時より「１０倍は調子いい」というほどで、自身も前回を１００としたら今回はどうかと質問されると「１０倍なので１０００です」と、牴兇錬隠娃娃亜鶚瓩鬟▲圈璽襪靴拭

王者は３階級制覇王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）とともに汗を流す３度防衛中の実力者。桑原は「大事なのは前半と中間距離の攻防」と勝負のカギを語り、「相手の嫌なところを突いて、イライラさせる展開にしたい。ＫＯ勝ちでも判定勝ちでも競った試合でも、とにかく勝ちをもぎ取る」と攻略法をイメージした。

また、井上から「チャンスだから頑張れ」などと激励されたという。さらに、他のボクサーのマネがうまいとの定評がある井上が牴樵曠ラスクアガ瓩箸覆辰董■乾薀Ε鵐匹離泪好好僉璽螢鵐阿料蠎蠅鯡海瓩討れたことも明かし、その効果に「めっちゃありました。何でもできるな、この人はと思いました」と感心していた。井上は２７日にサウジアラビアでアラン・ピカソ（メキシコ）戦を控えており、現地出発直前にもかかわらず桑原の応援に駆け付けるとのことで、桑原は「めっちゃ気合入ります」と意気に感じていた。

勝って恩返しができるか。