なごみ、シンプル白タンクトップで圧巻スタイル披露「どの角度も完璧」「アクセ使いがオシャレ」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみが、12月5日に自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開し、話題となっている。
【写真】25歳美人YouTuber「シンプルが様になる」タンクトップで圧巻スタイル披露
なごみは、屋外のラウンジ風スペースでくつろぐ姿を公開。白のタンクトップに黒のパンツを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した。ブレスレットやネックレスなどのアクセサリーもさりげなく取り入れ、美しいスタイルが際立つショットとなっている。
この投稿には、ファンからは「タンクトップ姿がかっこいい」「リラックス感が素敵」「ハワイかな」「夜の雰囲気にぴったり」「美しい」「スタイル良すぎ」「アクセ使いがオシャレ」「シンプルが様になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳美人YouTuber「シンプルが様になる」タンクトップで圧巻スタイル披露
◆なごみ、タンクトップ姿でリラックスショット披露
なごみは、屋外のラウンジ風スペースでくつろぐ姿を公開。白のタンクトップに黒のパンツを合わせたカジュアルなスタイリングを披露した。ブレスレットやネックレスなどのアクセサリーもさりげなく取り入れ、美しいスタイルが際立つショットとなっている。
◆なごみの投稿に反響
この投稿には、ファンからは「タンクトップ姿がかっこいい」「リラックス感が素敵」「ハワイかな」「夜の雰囲気にぴったり」「美しい」「スタイル良すぎ」「アクセ使いがオシャレ」「シンプルが様になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】