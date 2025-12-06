『黒猫と魔女の教室』2026年4月よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送開始！第1弾キービジュアル＆PV公開！オープニング主題歌はASCA「Cusp」に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「週刊少年マガジン」で連載され、コミックス累計420万部を突破し、2018年にはTVアニメ化した『寄宿学校のジュリエット』。そんな大人気学園ラブコメを手掛けた金田陽介の最新作『黒猫と魔女の教室』が、2026年4月より、CBC/TBS 系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分〜）にて放送されることが決定した。

『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット（講談社）」にて、2022年3月16日より連載中。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴ。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた。魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた。呪いを解く鍵は「×××」にキス!?ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー。現在、12巻まで発売されており、連載当初からアニメ化を望む声が多かった作品だ。

このたび、第1弾キービジュアル＆PVが公開。あわせてオープニング主題歌はASCA「Cusp」に決定。ASCAからコメントも到着した。

解禁された第1弾キービジュアルは、魔女見習いであるスピカ・ヴァルゴが、仲間たちと共に一等級の魔術師を目指すことが垣間見えるメッセージ性の強いビジュアルへと仕上がっている。また、第1弾PVでは、個性際立つクロードカヴンの紹介を中心に、スピカの憧れやこれから立ちはだかる障壁など物語性が強く描かれた内容となっている。

＜ASCA（オープニングアーティスト）コメント＞



この度『黒猫と魔女の教室』オープニング主題歌「Cusp」を歌わせていただく、シンガーのASCAです。スピカのひたむきな姿に力を貰って、迷いながらも前を向こうとする全ての人に捧げる応援歌をつくりました。皆さんとこの物語の未来を一緒に見つめることができたら幸せです。来年4 月からの放送を心待ちにしております！

●楽曲情報

オープニング主題歌

ASCA

「Cusp」

作詞：辻井りと

作曲・編曲：小椋健司

（SACRA MUSIC）

●作品情報

TVアニメ『黒猫と魔女の教室』

2026年4月よりCBC/TBS 系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11 時30 分〜）にて放送決定！

※放送時間は編成の都合により変更となる可能性がございます

＜あらすじ＞

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。

そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

【スタッフ】

原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：宝塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽 ：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

スピカ・ヴァルゴ役：本渡楓

クロード・シリウス役：島粼信長

アリア・アクエリアス役：和泉風花

メロウ・パイシーズ役：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ役：橘杏咲

イオ・トーラス役：白石晴香

カストル・ジェミニ役： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー役：石毛翔弥

レオ・レグルス役：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ役：大野智敬

ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希

カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

