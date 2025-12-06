読者が選ぶ乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」好きなシーントップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/12/06】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」では、本作の最終話放送に合わせ「あなたが最も好きなシーンは？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事では「『ふたりエスケープ』の好きなシーン」トップ10を発表する。
【写真】乃木坂メンバー出演ドラマ好きなシーンTOP10一覧
1位：公園で遊ぶシーン（2話）
2位：深夜のドライブシーン（1話）
3位：クッキングトイシーン（7話）
4位：玄関先での外泊シーン（2話）
5位：駅ホームでの会話シーン（3話）
6位：後輩が先輩の着物姿を撮影するシーン（5話）
7位：後輩が先輩に抱きつくシーン（5話）
8位：恐竜博物館を訪れるシーン（6話）
9位：ちくわぶを可愛がるシーン（4話）
10位：相撲シーン（2話）
調査期間：2025年11月22日〜11月30日
回答数：187件（性別比：女性18.7％、男性77.5％、回答なし3.7％）
年代内訳：10代14.4％、20代41.7％、30代24.1％、40代12.8％、50代5.3％、60代以上1.6％
└うち学生の回答数：47件
└内訳：中学生6.4％、高校生25.5％、大学生・専門学生・大学院生68.1％
タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに、可愛いが取り柄の「プロの無職」である先輩（岩本）と限界漫画家の後輩（冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる物語。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
見事1位に輝いたのは、先輩と後輩が童心に帰って公園で思い切り遊ぶシーン。タコの滑り台で遊んだり「だるまさんが転んだ」をしたり、泥団子を作ったりと、2人が素で楽しんでいるかのような自然体な姿に支持が集まった。また、乃木坂46の先輩・後輩というリアルな関係性も垣間見え、視聴者の心に残った。
＜読者コメント＞
・「公園で童心に返るシーン、自分もあの頃の気持ちを取り戻しました。『周りの目は気にしない』『どうせ二度と会わないし』なんて言いながらはしゃぐところが最高でした」
・「2人のリアルな先輩後輩としての関係が出ていて尊い」
・「乃木坂での先輩後輩のままの自然体の関係性が見えて、カメラの存在を忘れてるかのような2人の爆笑が印象に残ったから」
続く2位は、2人の深夜のドライブシーン（1話）。ある日、全く仕事が進まずに思い悩んでいた後輩は担当編集からの催促の電話に嫌気がさし、先輩と現実逃避。その後、担当編集の鬼電話から解放された後輩は時間の余裕ができたせいで、今度は〆切のギリギリまでどう時間を潰そうか考え始める。その様子を見かねた先輩は「時間潰すことに真剣になれよ」と後輩を深夜のドライブに連れ出すのだった。
＜読者コメント＞
・「2人の仲良しドライブの感じが良かった」
・「やっぱり初回が1番印象に残っています！ほのぼのとした感じと、先輩と後輩にしか分からない独特の空気感が伝わってきて、1話目で世界観に引き込まれました！ラジオ好きとしては、エンディングにラジオを聞いてその時の物語に合った音楽が流れるところが好きです。私たちの日常のどこかに、先輩と後輩が実在するのではないかと思わせてくれます」
・「初回にして2人の関係性と“現実逃避”の醍醐味を1シーンで表してる箇所だと思うから」
3位は、先輩と後輩がクッキングトイを楽しむシーン（7話）。夜遅くに始まった2人のクリスマスパーティー。その盛り上がりは朝方まで続き、後輩は自身の仕事でパーティーの開始が遅くなってしまったことへのお詫びを込めて、クッキングトイで「おうちフードコート」をオープンさせ、先輩を楽しませる。2人が無邪気に遊ぶ姿が可愛らしく、心温まるワンシーンとなっている。
＜読者コメント＞
・「素で楽しんでる2人が見れて幸せでした！初めて見るクッキングトイもあってワクワクしました！」
・「ドラマとはいいつつ、完全に素のテンションだったのが観ていて面白かったです」
・「本当に楽しそうな雰囲気が伝わってきて、こちらまで明るい気持ちになれたから」
1位と同じく2話より、先輩と後輩が玄関先で外泊するシーンが4位に。公園で思いっきり遊んだ後、家に帰る2人は鍵がないことに気付く。すると突然、先輩がマンションの玄関先で外泊することを提案。一見絶望してしまうようなシチュエーションさえも楽しむ2人の発想力と行動が感動を呼んだ。
＜読者コメント＞
・「鍵をなくし、鍵屋を呼ぶにも高額なお金がかかる。普通なら絶望するようなシーンでさえ、その状況を有り金で楽しむというところに感動しました。また、翌朝普通にトイレ使うために家の中入っていくシーンに笑わされました」
・「どんな場所や状況であっても、2人が幸せそうな時間を過ごしているところがとても好きです」
・「家に入れないというマイナスを手持ちアイテムで見事に乗り切って、むしろその状況を楽しんでいる2人の雰囲気がとてもいいなと思ったから」
そして5位は、現実逃避中の2人が駅のホームでお酒を片手に会話するシーン（3話）。「遠くに行きたい」と呟いた後輩に、先輩が行き先も目的も決めずに行けるところまで行こうと提案。駅のベンチに座りラジオを聞いたりと、現実逃避を存分に満喫する。2人ならではの“エスケープ”を体現した印象的なシーンとなっている。
＜読者コメント＞
・「『目的のない旅だから許される』。単純に電車に乗って終着駅でお酒を飲む2人ですが、現実の喧騒から離れるのに何も特別なことはいらないというのを2人が示してくれました。特に蓮加ちゃん演じる無職の先輩のセリフ回しが、無職＝人生をしっかり見てきた感じもあり、素晴らしかったと思います」
・「お酒を片手に人気のないホームで2人というシチュエーションがエモかったです」
・「後輩が先輩に対して『今日は遠くに行きたい』と言って決まった弾丸電車旅。“これぞ現実逃避”という感じがして大好きなシーンです。この回で先輩と後輩の絆がもっと深まった気がします！」
＜読者コメント＞
・「可愛いだけが取り柄の先輩。その可愛さを具象化する伝説のシーン！」
・「先輩のビジュアル爆発。後輩が夢中で撮っている姿も可愛い」
＜読者コメント＞
・「オープニングのラストでも使用されているシーンで、2人の関係性を象徴する場面だと思います！劇中でもそうですが、乃木坂で活動されている時の2人にも当てはまる光景で心が温まります」
・「後輩の現実逃避に付き合ってあげる先輩の優しさや、2人の仲の良さが伝わるような言葉が温かくて愛おしかった！」
＜読者コメント＞
・「知れることがなかった先輩の子供の頃に感じた想いが垣間見えるシーンで印象深い」
・「恐竜のポーズでの撮影描写だったり、車の中でじゃれ合う2人の姿にとても癒されたから」
＜読者コメント＞
・「エア猫・ちくわぶへの可愛いがりようがリアルに感じて癒されるシーンでした」
・「めちゃくちゃシュールだけど、ちくわぶを愛でる2人が可愛かった」
＜読者コメント＞
・「白熱した相撲で先輩が後輩に強烈な平手打ち。後輩の頬が赤く染まってしまい、その後の2人の仲はどうなることかと心配でしたが、相撲の後、先輩が後輩を優しく抱きとめ、お互いを労う姿に感動。先輩に抱きしめられた時の後輩の表情はとても穏やかで、2人の仲は簡単には壊れないんだと分かるシーンでした」
・「大人2人が相撲をするのが面白すぎました。れんたん（岩本）のつっぱりも強力。いつか本気でやってほしい（笑）」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「2025年『モデルプレス今年の顔』」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
