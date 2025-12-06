岡田将生「ちょっとだけエスパー」クランクアップ 兆が“世界を変える”本当の理由とは
【モデルプレス＝2025/12/06】俳優の大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）。謎多き2役に挑んだ岡田将生がクランクアップを迎えた。
【写真】30年後の兆（岡田将生）ビジュアルの秘密
この物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった【兆】と、現代を生きる【文人】という謎多き2役に挑んだ岡田。情報解禁時のインタビューで「中盤あたりから1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目してほしい」と語っていた岡田だが、まさにその言葉通り。兆が文太たちに課すミッションや、本当の目的、そしてその存在自体など、謎が謎を呼ぶ展開の連続に、現在1話から見返す人が増加している。
そんな謎多きキーマンを演じぬいた岡田は「自分だけではこの役はできなかった。スタッフの皆さんが作ってくださった役なんじゃないかと思いました」とにっこり。また「四季と文人の幸せな過去のシーンも撮ることができて、ご褒美のような時間でした」と、万感の思いで最後の撮影を終えた。
残すところあと2話。12月9日放送の第8話では、兆が“世界を変える理由”が明らかになる。そして、文太と文人、2人の“ぶんちゃん”が選ぶ愛の結末とは。
人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う…？さらに彼に課された不条理で不可解なルールは＜人を愛してはいけない＞。主演・大泉×脚本・野木亜紀子というタッグ＆豪華キャストで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ「ちょっとだけエスパー」。
先日放送を終えた第7話では、「ノナマーレ」の社長で文太（大泉）たちエスパーを作り出した張本人・兆が、文人（フミト）という名の四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）の本当の夫“ぶんちゃん”であり、2055年に存在する人物であることが判明した。しかも、文太たちが日頃顔を突き合わせている兆は、30年後の未来から投影されている立体映像で実体がないため、触れることもできない。この衝撃の事実を知った文太は、現在を生きる文人に接触。しかし、文人は兆の存在やミッションのことはもちろん、四季のことすら知らず…。
四季の本当の夫である文人が何も知らない理由は一体何なのか。そこで明かされたのが四季の記憶の秘密だった。以前、兆はある理由から“この先、2026年に出会う”四季に“未来の記憶”をインストールしようとしたのだが、不完全に終わっていた。そのため、文太と文人の記憶が混在するという現象が起こり、四季は混乱状態に陥っていたのだ。
兆はこの混乱から四季を救おうと“未来の記憶”の再インストールを提案。しかし、再インストールが成功すると、文太や桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）、佐助たちと過ごした半年間の記憶が消えて、すべて元通りになる。兆からそう説明された四季が選んだのは文太。そして仲間たちと過ごした半年間の記憶で…。ついに明かされた兆の正体と四季の記憶の秘密。本格SFに突入し、1話から見返す人が増加中の本作は第1〜3話と最新話をTVerで見逃し配信中である。（modelpress編集部）
「ノナマーレ」の社員として、兆（岡田将生）に“選ばれし者”の条件、それは《いらない人間》であること―。未来（2055年）に実体がある兆は、この2025年の世界で誰とも結びつきがない、ディシジョンツリーの外側にいる人間を使うことで、影響を最小限に、世界の形を変えようとしていたのだ。
すべてを失い絶望していた文太（大泉洋）、同様に孤独だった桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）……全員が、「もしもエスパーになっていなければ、今年中に死んでいた人間」であるから「人を愛してはいけない」というルールだったと告げられ、愕然とする。そんな中、突如、桜介の身体に異変が…。
四季（宮崎あおい）は、夫の＜ぶんちゃん＞が、文太ではなくフミト（岡田）であることを思い出した。ただし、四季とフミトが出会い結婚するのは来年、2026年の出来事。未来の記憶が混じったのは、半年前に兆が飲ませた白銀色の液体“ナノレセプター”が原因。予定通り行けば「十年分の記憶」を無意識下にインストールでき「四季を救う」ことができるのだと兆は言っていた。だが途中で停電が起き、記憶が最適化されないままインストールは失敗してしまった。そのせいで四季は、まだ見ぬ夫を求めてさまようことになり、文太が代わりにあてがわれたのだった。
兆は、新たに作り直したナノレセプターを四季に飲ませようとしたが、飲めばこの半年の記憶が消えるという。それを聞いた四季は、兆を拒絶して、文太を選んだ。兆が言っていた「四季を救うため」とは一体なんだったのか…真意は不明のままだ。
円寂・桜介・半蔵はノナマーレをクビになり、それぞれの社宅を出ることに。だが、なぜか文太だけはクビにならずに、兆から新たなミッションを告げられる。文太は「やるはずがないだろう！」と怒りをあらわにするが、兆は「あなたはミッションをやるしかない」と告げる。
ついに明らかになる兆が“世界を変える”理由。バラバラになったエスパーたちの運命は。文太とフミト、ふたりの＜ぶんちゃん＞が選ぶ愛の結末とは。
【Not Sponsored 記事】
【写真】30年後の兆（岡田将生）ビジュアルの秘密
◆岡田将生「ちょっとだけエスパー」クランクアップ
この物語の“始まり”であり、裏の主人公ともいえる存在になった【兆】と、現代を生きる【文人】という謎多き2役に挑んだ岡田。情報解禁時のインタビューで「中盤あたりから1話から見返したくなるような仕掛けがいろいろありますので、ぜひ兆にも注目してほしい」と語っていた岡田だが、まさにその言葉通り。兆が文太たちに課すミッションや、本当の目的、そしてその存在自体など、謎が謎を呼ぶ展開の連続に、現在1話から見返す人が増加している。
残すところあと2話。12月9日放送の第8話では、兆が“世界を変える理由”が明らかになる。そして、文太と文人、2人の“ぶんちゃん”が選ぶ愛の結末とは。
◆大泉洋主演「ちょっとだけエスパー」
人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う…？さらに彼に課された不条理で不可解なルールは＜人を愛してはいけない＞。主演・大泉×脚本・野木亜紀子というタッグ＆豪華キャストで世界に贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ「ちょっとだけエスパー」。
先日放送を終えた第7話では、「ノナマーレ」の社長で文太（大泉）たちエスパーを作り出した張本人・兆が、文人（フミト）という名の四季（宮崎あおい※「崎」は正式には「たつさき」）の本当の夫“ぶんちゃん”であり、2055年に存在する人物であることが判明した。しかも、文太たちが日頃顔を突き合わせている兆は、30年後の未来から投影されている立体映像で実体がないため、触れることもできない。この衝撃の事実を知った文太は、現在を生きる文人に接触。しかし、文人は兆の存在やミッションのことはもちろん、四季のことすら知らず…。
四季の本当の夫である文人が何も知らない理由は一体何なのか。そこで明かされたのが四季の記憶の秘密だった。以前、兆はある理由から“この先、2026年に出会う”四季に“未来の記憶”をインストールしようとしたのだが、不完全に終わっていた。そのため、文太と文人の記憶が混在するという現象が起こり、四季は混乱状態に陥っていたのだ。
兆はこの混乱から四季を救おうと“未来の記憶”の再インストールを提案。しかし、再インストールが成功すると、文太や桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）、佐助たちと過ごした半年間の記憶が消えて、すべて元通りになる。兆からそう説明された四季が選んだのは文太。そして仲間たちと過ごした半年間の記憶で…。ついに明かされた兆の正体と四季の記憶の秘密。本格SFに突入し、1話から見返す人が増加中の本作は第1〜3話と最新話をTVerで見逃し配信中である。（modelpress編集部）
◆第8話あらすじ
「ノナマーレ」の社員として、兆（岡田将生）に“選ばれし者”の条件、それは《いらない人間》であること―。未来（2055年）に実体がある兆は、この2025年の世界で誰とも結びつきがない、ディシジョンツリーの外側にいる人間を使うことで、影響を最小限に、世界の形を変えようとしていたのだ。
すべてを失い絶望していた文太（大泉洋）、同様に孤独だった桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）……全員が、「もしもエスパーになっていなければ、今年中に死んでいた人間」であるから「人を愛してはいけない」というルールだったと告げられ、愕然とする。そんな中、突如、桜介の身体に異変が…。
四季（宮崎あおい）は、夫の＜ぶんちゃん＞が、文太ではなくフミト（岡田）であることを思い出した。ただし、四季とフミトが出会い結婚するのは来年、2026年の出来事。未来の記憶が混じったのは、半年前に兆が飲ませた白銀色の液体“ナノレセプター”が原因。予定通り行けば「十年分の記憶」を無意識下にインストールでき「四季を救う」ことができるのだと兆は言っていた。だが途中で停電が起き、記憶が最適化されないままインストールは失敗してしまった。そのせいで四季は、まだ見ぬ夫を求めてさまようことになり、文太が代わりにあてがわれたのだった。
兆は、新たに作り直したナノレセプターを四季に飲ませようとしたが、飲めばこの半年の記憶が消えるという。それを聞いた四季は、兆を拒絶して、文太を選んだ。兆が言っていた「四季を救うため」とは一体なんだったのか…真意は不明のままだ。
円寂・桜介・半蔵はノナマーレをクビになり、それぞれの社宅を出ることに。だが、なぜか文太だけはクビにならずに、兆から新たなミッションを告げられる。文太は「やるはずがないだろう！」と怒りをあらわにするが、兆は「あなたはミッションをやるしかない」と告げる。
ついに明らかになる兆が“世界を変える”理由。バラバラになったエスパーたちの運命は。文太とフミト、ふたりの＜ぶんちゃん＞が選ぶ愛の結末とは。
【Not Sponsored 記事】