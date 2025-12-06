“2児の母”渡辺リサ、広島カープ・小園海斗選手と初夫婦ランウェイ トップでのポーズは「結婚式のフォトでやったことがある」【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】夫でプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手とTikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】プロ野球選手＆インフルエンサー夫婦、仲良し夫婦ランウェイ
レッドを基調とした衣装で登場し、初のペアランウェイを披露した2人。ランウェイトップでは小園選手がバッター、渡辺がキャッチャーの構えをして、会場を沸かせた。
トークでは小園選手がランウェイを振り返り「貴重な経験をさせていただいたなと思います」とにっこり。バッテリーのポーズをしたことについて渡辺は「結婚式のフォトでやったことがあるポーズだったので『やってみようか』となって」と裏話を明かした。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫が小園選手であることを明かした。
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
? TGCステージ速報?˚??? #羽月隆太郎 選手、#菊地ハルン 選手 #小園海斗 選手＆#渡辺リサ 夫婦 が— ABEMA(アベマ) (@ABEMA) December 6, 2025
ステージに登場??
TGC 広島 2025#ABEMA で無料生中継中?
推しのステージを見届けよう?#ABEMAでリアタイTGC #TGC広島
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
