「今日好き」出身ギャル、ショーパン×モコモココーデに「スタイル良すぎ」「全てが完璧」と反響
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演していたギャル雑誌「egg」モデルの伊藤愛依海が12月5日、自身のInstagramを更新。冬らしいアウターとショートパンツを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」19歳ギャル「スタイル良すぎ」美脚際立つ超ミニ丈コーデ
伊藤は「今日えぐ寒かったねぇぇぇ モコモコアウターいっぱい着よーっと」とつづり、街角でのプライベートショットを複数枚投稿。モコモコとしたフェイクファーのアウターにトップス、黒のショートパンツを合わせたコーディネートで、スラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「可愛い」「全てが完璧」「冬コーデお洒落」「何着ても美しい」などの絶賛の声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。伊藤は「サムイ島編」に参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
