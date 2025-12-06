「今日好き」清水あす香、膝上ミニスカで人生初クリスマスマーケットへ「すらっとしてて綺麗」「理想のスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた清水あす香が12月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」19歳美女「参考になる」膝上ミニスカ着用クリスマスマーケットコーデ
清水は「人生初？クリスマスマーケット」「少しの時間だったけどとっても満足出来ました」とコメントを添え、東京・押上エリアでのクリスマスマーケットを訪れた様子を投稿。白のベレー帽、白のプリーツミニスカートにブラウンのブーツ、ジャケットを合わせた冬らしいスタイリングで、美しい脚のラインが際立つコーディネートを披露した。
この投稿には、ファンからは「ミニスカート姿が可愛すぎる」「冬コーデが完璧」「脚がすらっとしてて綺麗」「クリスマスマーケット楽しそう」「ベレー帽も似合ってる」「理想のスタイル」「参考になる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。清水は「セブ島編」「プーケット編」「卒業編2025inシンガポール」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
