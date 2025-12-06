（左上から時計回りに）きほ、ななみ、みお、まいか、りん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の出演者が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。

◆きほら、冬コーデでランウェイ登場


同番組のステージではランウェイに雪が降る演出で冬を感じさせた。きほが美しい脚が際立つ姿でニーハイブーツにホワイトのコートを合わせて登場するなど、けい、るあな、りん、まいか、らむ、もあ、ななみ、みおがランウェイを彩った。

◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」


「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）

