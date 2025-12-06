きほら美女9人、雪降るステージに集結 ニーハイブーツなど冬の装い【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の出演者が6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。
【写真】人気キャバ嬢、ランウェイで美スタイル披露
◆きほら、冬コーデでランウェイ登場
同番組のステージではランウェイに雪が降る演出で冬を感じさせた。きほが美しい脚が際立つ姿でニーハイブーツにホワイトのコートを合わせて登場するなど、けい、るあな、りん、まいか、らむ、もあ、ななみ、みおがランウェイを彩った。
◆「TGC広島」テーマは「UNITE THE SMILE」
「TGC広島2025」のテーマは笑顔でつながる、未来を共に描くという意味が込められた「UNITE THE SMILE」。池田美優、出口夏希、那須雄登（ACEes）などがランウェイを歩き、Da-iCEをはじめ、FRUITS ZIPPERやTHE RAMPAGEらのライブパフォーマンスも展開される。MCはウエンツ瑛士と中川安奈アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
