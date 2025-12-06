竹内涼真、「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で作った“イチオシ料理”語る

俳優の竹内涼真（32歳）が、12月5日にTBS公式YouTubeチャンネルで公開された動画で、現在放送中の連続ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で作ったイチオシ料理について語った。



「じゃあ、あんたが作ってみろよ」に出演している夏帆と竹内涼真にインタビューが行われ、それぞれたくさん料理をしたが、「イチオシ料理」について質問が出る。



竹内は「1番注目して欲しいのは、やっぱ普段慣れないことやった時の脂汗、テカりですね、顔の」と話した後で、「小籠包かな？ あれは結構めんどくさいことを頑張ったんじゃないかな」とコメント。夏帆も「小籠包ってなかなか作ることないもんね」と頷く。



一方、夏帆は「春巻き美味しかったかな」と、ドラマの中で作ったメキシカン春巻きが「なんか思ったよりもメキシカンで美味しかったです」と振り返り、竹内も「俺もいっぱい食べた。美味しかったよね」と語った。