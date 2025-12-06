フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「プロ野球 名？迷？コンビ」。広島でエース、正捕手として名バッテリーを組んだ佐々岡真司氏と西山秀二氏がコンビで登場した。

２人で飲む機会があるか？と浜田から聞かれると、佐々岡氏は、西山氏が広島ＯＢの金本知憲氏と飲みに行っていることが多いと告白。「金本は後輩なんですけど…。やっぱり金本が金を出してくれるから」と笑わせた。

西山氏は「最初、金本と（酒や食事に）行きだした頃っていうのは、僕の方が給料やっぱ高かったから。３年間か４年間ぐらいは全部、僕が払ったんです」と述懐。

つづけて「金本は気を使うんですよ…。１万円でも払おうとするんです。『いや、カネモっちゃん。ええねん！稼いでる奴が払えばええねん！稼ぎだしたら奢ってくれればええねん！』って言ってたら。３年ぐらいで（金本氏の給料は）僕の給料の３倍ぐらいに」と笑わせた。

西山氏は「あるとき、ふっと（食事に）行ったら。（金本氏が）『西やん！今日からわしが全部奢っちゃるけえの！あんたには散々、世話になったから。今日からワシが奢っちゃるけえ！もう、ええから』って。そこから全部奢ってくれる。たぶん、広島のマンション１個、丸々買えるぐらい（奢ってくれている）。かれこれ。未だにやから…。今も会ったら絶対に奢ってくれる」と満面の笑みを浮かべた。

日ハムＯＢの杉谷拳士氏が「胸を張って言うことじゃないです！」と西山氏に突っ込むと、浜田も「未だに！やないねん」と爆笑していた。

金本氏は、広島、阪神で強打の外野手として長年に渡って活躍。打点王、ＭＶＰなどを獲得し、１４９２試合連続フルイニング出場の世界記録を所持。「鉄人」「アニキ」などの愛称でファンからも絶大な人気を誇った。