プロ野球・広島東洋カープの小園海斗内野手とモデル・インフルエンサーの渡辺リサが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に夫婦で出演。ランウェイトップで小園がバッティングフォーム、渡辺がキャッチャーのポーズを取ると大歓声に包まれ、「かわいい夫婦！」「お似合いです」などの声が寄せられた。

【映像】仲良く登場する小園海斗＆美人すぎる妻・渡辺リサ夫婦

イベントも終盤に差し掛かった頃、「広島東洋カープ SPECIAL STAGE」に登場した小園夫婦。カープカラーを連想させる赤を取り入れた衣装を見に纏い、2人仲良くランウェイを歩いて、会場を盛り上げた。

トークコーナーでは、イベントMCを務めたウエンツ瑛士に「ご夫婦でランウェイを歩かれてどうでした？」と聞かれると、小園は「なかなか歩くことができないので貴重な経験をさせてもらいました」と感謝した。

さらにウエンツが「（ランウェイの）トップでポーズを構えたのめちゃくちゃかっこよかったです」と感想を伝えると、同じくMCの中川安奈フリーアナウンサーは「どちらのアイデアだったんですか？」と質問を投げかける。渡辺は「結婚式のフォトでやったことがあるポーズだったので、ちょっとやってみようかなって」と明かした。

小園は今季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の2冠を獲得。ウエンツから「今シーズンを振り返っていかがでしたか？」と聞かれると、小園は「本当に色々な経験をさせてもらいましたし、最高のタイトルを取ることができたので、ファンの皆さんのお陰だと思っています」とファンに感謝した。

「TGC 広島 2025」は「笑顔でつながる、未来を共に描くー」という意味が込められた「UNITE THE SMILE」をテーマに開催。さまざまなモデル・タレント・インフルエンサーがランウェイを歩き、Da-iCE、FRUITS ZIPPER、THE RAMPAGE、STU48などのライブパフォーマンスも行われる。MCを務めるのはウエンツ瑛士、中川安奈フリーアナウンサー。（ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025 / ABEMA SPECIALチャンネルより）