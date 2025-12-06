12月27日にサウジアラビア・リヤドで行われるプロボクシング興行「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」に出場する、前日本ライト級前王者の今永虎雅（26＝大橋）の対戦相手が変更となったことを6日、所属ジムの大橋秀行会長（60）が明かした。

今永は当初WBA世界同級3位アルマンド・マルティネス（30＝キューバ）との同級8回戦を予定していたが、マルティネスが出入国の規制などの関係で出場を辞退。代役としてWBA世界スーパーフェザー級13位、WBO同10位のエリドソン・ガルシア（31＝ドミニカ、22勝14KO1敗）とライト級8回戦を行うこととなった。

アマチュアで史上初の高校8冠を成し遂げた今永はプロでは初の海外戦。7日に行われた発表会見では「この一戦は大きな節目になるような試合。勝って世界に自分の名前をアピールして、来年さらに上のレベル戦っていけるような試合につなげます」と意気込んでいた。

なお世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）らも参戦する同興行の「Lemino ペイ・パー・ビュー配信（PPV）」チケットが5日より、NTTドコモのチケットサービス「d ticket」とスポーツ・チャンネル「DAZN」のDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者向けに販売されている。

さらに全国の映画館で同興行のライブビューイングが行われることも決定。対象となる試合はメインの井上尚弥（大橋）VSアラン・ピカソ（メキシコ）、セミファイナルの中谷潤人（M.T）VSセバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）の2試合。配信の詳細とライブビューイングの配信概要などは特設サイトまで。