WWEの女帝がリングサイドである少女に贈った“ハイタッチ”。豪華絢爛な衣装とは対照的なポップなリングギアに込めた想いに、ファンから共感と賛同の声が相次いだ。

【画像】病魔と戦う少女と“約束のハート衣装”でポーズの感動光景

WWEのビッグイベント「サヴァイヴァー・シリーズ」女子ウォー・ゲームズの入場シーンで、シャーロット・フレアーがリングサイドにいた7歳の少女と交わした「ある約束」が話題を集めている。

試合開始直前、“ザ・クイーン”シャーロット・フレアーが、リングサイドにいた7歳の少女スカーレットとハイタッチ。巨大LEDに「CHARLOTTE FLAIR」の文字が輝く中、6万人超の観客が総立ちに。シャーロットは、この入場での出来事を動画と、たった一つの絵文字“ハート”だけを添えて投稿。この粋な演出は瞬く間に1.3万を超えるいいねを集め、ファンの心を鷲づかみにした。

彼女がまとったギアは、脳腫瘍と闘うスカーレットがデザインした特別仕様だった。鮮やかなピンクを基調に、蛍光オレンジとライムグリーンのスプラッシュペイントが炸裂し、グラフィティのようなカラフルなプリントが特徴。ゴージャスキャラのシャーロットにしては“ポップすぎる”リングギアも、バックストーリーを知ると納得だ。実況のマイケル・コールも「これはスカーレットのインスピレーションだ！」と紹介し、ファンたちも大合唱で彼女を迎えた。

ファンからは「ギアの色合いがスカーレットの強さを象徴してる」「これが今夜の真の勝利」「試合以上にこの瞬間がハイライト」「スカーレットのデザイン見て号泣」と、温かい声が殺到した。

一時期は強すぎて嫌われる理不尽な状況が続いていたシャーロットだが、復帰後は完全にベビーフェイスとして定着し、子どもたちに夢を届ける存在になった。現在はアレクサ・ブリスとの“同盟”で女子タッグ王座戦線に照準を定め、カブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）からのタイトル再奪取を目論んでいる。

